『野田クリの野望』話題のPokémon Championsでポケモンバトルの真髄に触れる野田軍！

TOKYO MXで毎週火曜日21:25～21:54に放送中のゲームバラエティ番組『野田クリの野望～ゲーム天下統一への道～』。あす6月16日（火）の放送は‥。

今回はポケモンスペシャル！野田クリVSしんやの「ポケモンスタジアム」決戦にはじまり、「ポケモンバトルの集大成」と呼ばれる最新作「Pokémon Champions」で大白熱！ポケモンバトルの専門家であるゲームキャスター・Refuを解説として招き、現代のポケモンバトルの最前線を体感！進行役はお馴染みゲーム担当家臣のひろちん！実は番組にある“不満”を抱えているそうで…野田クリにある条件付きのポケモンバトルをしかける！お楽しみに！

『野田クリの野望』は、ゲームの“深すぎる”世界にどっぷり浸かる30分！

ゲームを愛する武将・野田クリスタルが、毎回マニアックな知識を持つ「ゲーム界の傾奇者」と接見。“ゲーム戦国時代”の雄となるべく、他ゲーム番組ではあまり触れられていないニッチなジャンルや、未知の領域を開拓。

猛者ゲーマーたちによる独自の遊び方や、マニアックすぎるゲームの楽しみ方も紹介していく…！

野田将軍を支える主な家臣は、お笑い界屈指のマッチョ芸人・青木マッチョ（かけおち）、帝京大出身のラグビー芸人・しんや。