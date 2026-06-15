フリーアナウンサーの中川安奈さんが6月15日、自身のX（旧ツイッター）を続々更新。この日、日本時間の早朝に行われた『サッカーFIFAワールドカップ2006 グループF初戦・日本―オランダ戦』にリアルタイムで反応し続けました。

【写真を見る】【 中川安奈 】“本田圭佑 解説” に立て続けに反応「本田さん『1にガクポ、2にガクポ、3にガクポ』」サッカーW杯・日本初戦 リアタイで続々投稿





中川さんは、日付が変わった15日・午前0時すぎに「もちろんオランダ戦、リアタイしますよね？楽しみすぎて眠れないyo」と投稿。その後、午前4時半すぎには「おはようございます 起床成功！！」と、午前5時のキックオフを前に起床したことを報告しました。









その後、中川さんは、試合を観戦しながら本田圭佑さんの解説などについて、続々と投稿を続けました。



午前5時半すぎ

「解説と実況で自然と笑顔になる 本田さん『1にガクポ、2にガクポ、3にガクポ』」









午前5時40分すぎ

「本田さんはあえてわからないふりをして基礎的な質問をして実況に答えてもらうことで、あんまりサッカー詳しくない人にもわかりやすい放送にしてくださっているのでは」



午前5時50分すぎ

「本田さん『曜一朗聞こえてないんじゃないかな？』 柿谷さん『あーもしもし！」 電話や」



午前6時20分ごろ

「本田先生『審判、ちゃんとファンダイク見とけっ！』ww」



と、話題となっている本田圭佑さんの解説について立て続けに投稿。



試合終了後の午前7時前には、

「ふぁーーーーーっ....おつかれさまでした！このあと寝ようと思ってたけど、熱くなりすぎて眠気が完全に覚めてる」と、興奮冷めやらぬ様子を伝えました。









この投稿に、「安奈さんの解説する本田さんの解説いいですね」「いや〜〜〜熱い試合でした 安奈さんと 観戦でき感無量」「めちゃくちゃ勉強してはりますね！」など、コメントが寄せられています。









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