女子プロレスのスターダムの伊藤リスペクト軍団は15日、都内で公開練習を行った。

20日の代々木大会でアーティスト・オブ・スターダム選手権次期挑戦者の伊藤リスペクト軍団の伊藤麻希、古沢稀杏、新加入の梨杏が集合。「伊藤リスペクト軍団とは何なのか、オリジナルのアイドルを呼んで心を一つにしたい」と伊藤リスペクト軍団のオリジナルメンバーの新日本のエル・デスペラードが“スペシャルコーチ”として登場した。

まずはデスペが「入場10割」という伊藤の理念を古沢、梨杏に説明。「面白い試合はたくさんある。だから、記憶に残るには入場で踊ったら、みんな覚えている。技の練習は自分でやってください。個性を残した方がいいと思う。入場が10割というチームにいるのは試合が面白くて当たり前」と力説。その後、軍団テーマソングの「セツナイロ」の踊りを伊藤がデスペに「教えてください」と披露を強要した。焦ったデスペは「覚えていない」と難色を見せる。伊藤は「あなたはアイドルでしょ。アイドルが簡単に曲を振りを忘れたなんていっていいんですか」とパワハラまがいに詰め寄る。デスペは「一から教えてもらっていいでしょうか」と平身低頭。伊藤は「お前もこちら側だ」と古沢と梨杏と並ばせて指導を開始した。

途中で新加入の梨杏の振り付けが思い通りにいかないことに、伊藤がまたも厳しく当たった。梨杏は「動画は見てきたが、ダンス覚えてない。デスペさんはできたけど、私は出来ない。きょうは帰ります」と落ち込む。伊藤は「どうするの？逃げるの？プロとして当たり前」と厳しい言葉を並べたが、古沢、デスペが気を使い、伊藤が改心し、「言い過ぎた」と梨杏をなだめる。気を取り直してダンスの練習を再開。一通りの練習をこなした。

伊藤は「20日の代々木で超真面目軍団のドリームトラインからベルトを獲りましょう。私たちのプロレスが一番面白いとこを見せましょう」と伊藤リスペクト軍団締めで終わった。

伊藤は「伊藤麻希だけを見ても吸収が少ない。オリジナルメンバーのエル・デスペラード選手を呼びました」と古沢、梨杏のために協力してもらった。これに古沢は「初めて違う人から学んで違う思考が生まれました」と納得顔。梨杏も「最近入ってので、入場10割が内容を深掘りして、どういう意図で入場10割なのかを知れたので、入場頑張ろうとやる気が出た」と意気込む。タイトル戦には「自信が持てる。我々は我々なんだと個性、新たな強み、これが勝ちにつながる」と公開練習の成果を見せるという。「ファンの方が応援してくれるから大丈夫」と観客を声援を力に変えて勝利をもぎ取る。