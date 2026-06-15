フジテレビ系「指原千夏」が１３日に放送され、タレント・指原莉乃、若槻千夏が出演した。

個室を舞台に本音トークを繰り広げるバラエティー。この日は、ピン芸人・永野をゲストに迎えた。

永野は、若槻が人気キャラクター「クマタン（ＫＵＭＡＴＡＮ）」をプロデュースするなど、アパレルブランドでも成功していることを指摘。

「芸能人として、どう生きたいかみたいな。なんか聞きたいなって。それこそ、若槻さんもプロデュースね。クマタン、洋服もすごいし。でも、それが普通になってるじゃないですか？」と切り出した。

若槻は、グラビアアイドルとして大ブレーク中の２２歳で芸能活動を休止しアパレルブランドを起業。プロデュースしたブランドキャラクターも大ヒットさせ、約１０年後に芸能界に本格復帰した。

「僕の見え方は、最初出てた時より、クマタンとか洋服のプロデュースをして、ちゃんと成功して（芸能界に）帰ってきたって感じなんですよ」と話した。

「さっしー（指原）に関してはちょっと違ってて。最初、結構お笑いっぽい雰囲気も、イジられたりとかもあったけど。すごい（アイドルの）プロデュースやったり。『あの人、すごいなぁ…』みたいなのがあって」と説明。

つづけて「若槻さんは（バラエティーノリを）『忘れてないよ』っていう…。そっちじゃないですか？（指原は）『忘れたよ』っていう」と苦笑した。

指原は爆笑しながら「たまに、ありますよ。コメントとかで。『指原って、急に（バラエティーを）忘れたづらしてるよな』みたいな…」と、うなずいた。

永野は「でもさ。人間としては絶対、自然じゃない？（若槻の）『忘れてないよ』って異常だと思う。だって金もあるし…」と話した。

指原は「若槻さん、金ないふりするのズルいですよね！」とクレーム。永野も「ズルいよね」と、うなずいた。

指原が「一番ズルいですよ！家デカいのに…」と苦笑すると、永野は「デカいの？マジで？俺、ビデオボックスで暮らしてんのかと思ったよ。ビデオボックス顔してません？」と笑わせていた。