サッカー日本代表は１４日(日本時間１５日未明)、米テキサス州ダラスでオランダと１次リーグ初戦を戦い、２−２で引き分けた。

試合会場のダラススタジアムは元々、アメフトの人気チームの本拠地でもあり、そこで行われたサッカーの試合はいかにもアメリカらしい演出で彩られた。（デジタル編集部 古和康行）

警備に物価に…

いくらなんでも、アメリカすぎる。

この日、日本代表とオランダの一戦はダラススタジアム（ワールドカップ期間外はＡＴ＆Ｔスタジアムと呼ばれる）で行われ、６万９２８５人が来場した。

周辺にはシャトルバスやライドシェア、マイカーの波が押し寄せ、オランダ側のサポーターは応援のパレードも行った。辺りは開場前からお祭り騒ぎだった。

警備にあたる地元警察のバイクが間断なく走り回り、銃身をむき出しにした機関銃を携えた警官が巡回するなど、物々しい雰囲気だった。

開場すると、チケットの確認と手荷物検査が行われた。この日のダラスの最高気温は３２度。暑さにのどが渇くが、ＦＩＦＡは試合会場への手荷物の持ち込みを厳しく制限しており、なかでも水筒の持ち込みを禁止していたことは大会前に批判を浴びていた。

開幕直前になって、「柔らかいボトルの持ち込みに限り可能」と軌道修正されたことから、事前に用意しておいた柔らかい素材のペットボトルを携行したが、手荷物検査では「持ち込むならキャップを捨てて」と言われ、硬さはチェックされなかった。持ち込めるバッグも透明な素材に限るとされていたが、外側から中身が見えていればいいようで、実際に内容物を調べられることはなく、意外に大ざっぱ。警備の物々しさとはあまりにも対照的だった。

飲み物を購入しようとすると、うわさ通りの物価だった。ビールは最安でも約４７０ｍｌで約２５５０円。水も約６００ｍｌで約１３２０円。値は張るものの、「せっかく来たのだから」と手に取る観客も多い。Ｗ杯期間限定の記念カップが付くこともあるのだろう。

「アメフトと同じ」「バスケみたい」

「アメフトと全く同じ演出でしたね」

ヒューストン在住で、夫婦で試合を見届けた岡村康平さん（３５）はこう話す。岡村さんは「テキサスはアメリカンフットボールやバスケ、野球などアメリカ４大スポーツが盛んな場所。試合会場に足を運ぶと迫力があった」と語る。

ダラススタジアムはＮＦＬの超人気チーム、ダラス・カウボーイズの本拠地として知られる。この日の演出も「アメリカナイズ」されたものばかり（アメリカの本場の演出を「アメリカナイズされている」と呼ぶのもおかしな話ではあるが…）。屋根付きという構造も手伝って、演出の中心を担うのは天井から吊るされた巨大モニターだ。

スタジアムＤＪは試合前から大型モニターを利用した企画で場内を盛り上げる。両チームの声援の大きさを競わせたり、お互いのサポーターをインタビューしたり……。ＱＲコードを読み込んで写真を投稿することで大型モニターに映し出せる仕掛けまで用意されていた。

前後半の２２分頃に設けられた給水時間「ハイドレーションタイム」とハーフタイムは、別のステージで踊るチアリーダーが大型モニターに映し出された。（ちなみに、ハイドレーションタイムには、商品の宣伝もばっちり行われていた）

家族でワールドカップ観戦に来たという、東京都葛飾区の大学３年、西田昊生さん（２１）は「音楽を使ってサポーターをあおって盛り上げるのは、サッカーではあまりない演出だと感じた。バスケみたいだった」と振り返った。

ちなみに帰り道も、「シャトルバス」や、ウーバーなどで帰宅する「ライドシェア」、「駐車場」などに分かれるのだが、シャトルバス乗り場を案内するボランティアを横目にライドシェアの乗降場所へ向かうと「ＶＩＰね」と冷やかされたり、日の丸かオランダの国旗をあしらったカウボーイハットを（おそらく勝手に）販売したり、クーラーボックスに入れた飲料水を米ドル紙幣を手にしながら売ろうとする人がいるなど、「自由の国」アメリカを感じることが多かった。

サッカー日本代表は２０日、メキシコ・モンテレイでチュニジアと対戦する。

プロフィル

古和康行（こわ・やすゆき） 読売新聞デジタル編集部記者。２０１３年入社。中部支社編集センター、岐阜支局、社会部を経て現職。「読売新聞オンライン」を中心にウェブ記事の取材・執筆・編集を行う。これまでにスケートボードやダンス、アイドル、ヒップホップなどストリートカルチャーを取材してきた。