◇第97回都市対抗野球大会東京都2次予選第1代表決定トーナメント2回戦 Honda6―1鷺宮製作所（2026年6月15日 大田）

Hondaの坂口渉内野手（23）が一発を含む2安打4打点と気を吐いた。1―0の5回無死一塁から、外角高め直球を捉えると左翼席への2ラン。恐怖の8番打者は「ボール球だったと思いますが、思い切っていった結果がホームランになって良かったです」と笑みを浮かべた。4―1の8回2死満塁では外角低めチェンジアップを中越えへ運ぶ2点二塁打。多幡雄一監督は「練習通りにやってくれて良かった」とうなずいた。

興譲館（岡山）から城西大を経て、今季が入社2年目。今季のJABA大会で計3本塁打を放ったが、その後は打撃の調子を崩した。「結果欲しさに空回りしていた」。思い悩む日々を過ごしていたが、東京都2次予選の開幕が間近に迫ったある日。多幡監督から「思い切りの良さを出してくれ」と言われ、気持ちが楽になった。指揮官の期待に応えたマルチ安打。身長1メートル86、体重103キロという右の長距離砲は「練習から自分のスイングをしっかりしていく」と気を引き締めた。