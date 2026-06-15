橋本愛「髪もっときった」新ヘア披露に反響「ハンサムすぎて惚れる」「クールビューティーの極み」
【モデルプレス＝2026/06/15】女優の橋本愛が4月15日までに、自身のInstagramストーリーズを更新。ヘアカットした姿を公開し、話題となっている。
【写真】「あまちゃん」出演30歳女優「本物の美人だ」小顔際立つクールな新ヘア
橋本は「映画『祝山』初日舞台挨拶」とコメントを添え、主演映画「祝山」舞台挨拶のオフショットを投稿。「髪もっときった」と添え、これまで長めのショートヘアだったヘアスタイルを、さらに短く切った姿を披露した。顔周りがすっきりとした、マニッシュな印象のヘアスタイルとなっている。
この投稿に、ファンからは「ハンサムすぎて惚れる」「本物の美人だ」「小顔がさらに際立つ」「見とれちゃう」「クールビューティーの極み」「存在感がすごい」「目力がさらに増してる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】「あまちゃん」出演30歳女優「本物の美人だ」小顔際立つクールな新ヘア
◆橋本愛、ヘアカットした姿を公開
橋本は「映画『祝山』初日舞台挨拶」とコメントを添え、主演映画「祝山」舞台挨拶のオフショットを投稿。「髪もっときった」と添え、これまで長めのショートヘアだったヘアスタイルを、さらに短く切った姿を披露した。顔周りがすっきりとした、マニッシュな印象のヘアスタイルとなっている。
◆橋本愛の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ハンサムすぎて惚れる」「本物の美人だ」「小顔がさらに際立つ」「見とれちゃう」「クールビューティーの極み」「存在感がすごい」「目力がさらに増してる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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