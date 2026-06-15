朝日に照らされたベッドの上で、大好きな飼い主さんに目一杯甘える猫さん。ゴロゴロ音も可愛い愛情表現も止まらなかったようで…？

猫好きさんにとってまさに理想的な朝の光景を映した投稿は、記事執筆時点で3.1万回再生を突破し、「かわゆすぎて鼻血出そう」「こんなん仕事行けませんて」「癒される～♡」といったコメントが寄せられています。

【動画：朝から甘えん坊モード全開の三毛猫→ゴロゴロと喉を鳴らして…『幸せすぎる光景』】

朝日とともに甘えん坊スタート

YouTubeチャンネル『のりたま ちゃんねる』に投稿されたのは、朝から怒涛の甘え攻撃を仕掛ける三毛猫の「ミケ」ちゃんの姿。この日、飼い主さんのベッドの上には、朝日に照らされて神々しくも見えるミケちゃんの姿があったといいます。

喉をゴロゴロと鳴らしてエアーふみふみも披露し、早くも甘えん坊モード全開のご様子。撫でてあげるとゴローンとお腹を見せたそうで、さらに鼻チューのご挨拶まで。なんて最高な朝の始まりなのでしょうか…！

とにかく甘えたいミケちゃん

すでに供給過多な気もしますが、ミケちゃんの甘えタイムはまだ始まったばかり。大きなゴロゴロ音を響かせつつ飼い主さんの前を行ったり来たりすると、もっと撫でてとアピールをするように目の前で寝転がっていたといいます。

起き上がってからは飼い主さんにスリスリと甘えながら、ベッドの上を忙しなく動き回っていたそう。行動すべてに甘えたくて仕方がないという気持ちが溢れ出ていたそうで、じっとしていられない姿がなんとも微笑ましいですね。

飼い主さんの手に…？

一度ベッドから降りながらも、ミケちゃんがようやく落ち着く場所として選んだのは、やはり大好きな飼い主さんの脚の間。優しく目ヤニをとってもらうとご機嫌にふみふみをしていたそうで、飼い主さんが撫でてあげたところ…。

ミケちゃんは手のひらに頭をポスッと預けると、枕にしてくつろぐ体勢に！スムーズな動きから見るに、やり慣れているようです。その後もミケちゃんは反対の手も枕にしてくつろいでいたそうで、後ろ姿からでもたいへん満足気な様子が伝わってくるのでした。

投稿には「朝日とともに見るミケ幸せすぎる！」「甘えたくて落ち着かないの可愛い♡」「こんな可愛い猫に鼻チューしてもらえるなんて主さんは前世でどんな徳を積んだのか！」「ミケが幸せそうでなによりだよ」「私もネコちゃんとこんな朝を迎えてみたいです」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『のりたま ちゃんねる』では、ミケちゃんとご家族の優しさと愛情に溢れた日常の様子が投稿されています。甘えっぷりが素晴らしいミケちゃんの可愛い姿をたくさん観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「のりたま ちゃんねる」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。