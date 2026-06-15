重度の皮膚炎を乗り越え、驚きの変貌を遂げた猫ちゃんが反響を呼んでいます。話題の投稿は53万回以上表示され「むっちりした姿が可愛いです」「たぷたぷで可愛いです」とのコメントが寄せられていました。

【写真：重度の皮膚炎だった『500gの小さな子猫』→約半年後…激変した『現在の様子』】

500gだった小さな子猫

Xアカウント「かまねこ」に投稿されたのは、驚きの成長をした猫ちゃんのビフォーアフターです。猫の「爽太」くんは、生後1ヵ月ほどのころに投稿者さんに保護され家族になったのだそう。当時の体重は500gだったといいます。重度の皮膚炎があり、通院して治療したそうです。

それから約半年がたった爽太くんは、なんと体重が6kgに成長したのだそう。まだ1歳になっていないのに、成長っぷりに驚いてしまいます。

先輩猫たちにお世話されてすくすく育ったそうです。食いしん坊だという爽太くんは、先輩猫のごはんを食べてしまうこともあったといいます。たくさんのやさしさに包まれながら、大きく成長した爽太くんでした。

激変ぶりにX民からも感動の声

大きく成長した爽太くんを見たXユーザーたちからは「立派だねえらいね」「細くて小さかった子が、こんなに大きく逞しくなって、本当によかったですね！！」「ご立派になられましたね」などの声が寄せられていました。

Xアカウント「かまねこ」では、投稿者さんの愛猫たちの日常などが投稿されています。

写真・動画提供：Xアカウント「かまねこ」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。