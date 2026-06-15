日本はオランダと2-2の引き分け

日本代表は現地時間6月14日、北中米ワールドカップ（W杯）グループFの初戦でオランダ代表と対戦し、2-2で引き分けた。

試合中の日本代表サポーターによる大声援が「鳥肌凄かった」と反響を呼んでいる。

ダラスで行われた一戦は、後半5分に相手DFフィルジル・ファン・ダイクにヘディング弾を決められて先制を許す苦しい展開となった。日本代表は同14分に中村のゴールで同点に追いつくも、同19分にFWクリセンシオ・サマーフィルに勝ち越し弾を許してしまう。しかし試合終盤、FW小川航基が放ったヘディングシュートがMF鎌田大地に当たり、ゴールネットへと吸い込まれて再び同点に追いついた。

追いかける展開の中で、チームを後押ししたのがサポーターの声だ。特に鎌田の同点弾を決めた時間帯の声援のボリュームは凄まじく、チームに力を与えるものとなっていた。

会場全体から絶えず発せられた“ニッポンコール”に、SNSでは「ここ埼スタ？ホーム？って一瞬思うぐらいニッポンコールがすごかったです！」「ニッポンコールが途切れずに響いてた！」「ほぼホームだったぞあれ良い意味で鳥肌凄かったわ」「ずっとニッポンコール聞こえてくるの流石過ぎる」などの声が上がっている。（FOOTBALL ZONE編集部）