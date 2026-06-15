オランダ戦終了直後に飛び込んできたニュース

サッカー日本代表は現地時間6月14日（日本時間15日）、アメリカ・ダラスで行われた北中米ワールドカップ（W杯）グループFの初戦でオランダ代表と対戦し、2-2で引き分けた。

劇的なドローでテレビ観戦していた日本中が大いに沸くなか、画面上に映された“世界的ニュース”にSNS上のファンが驚くシーンがあった。

後半5分に先制を許し、中村敬斗のゴールで追いついたものの、再び突き放される苦しい展開を強いられた日本。それでも終了間際にセットプレーから追いつき、勝ち点1を獲得した。

試合終了のホイッスルが吹かれ、日本の選手たちがピッチ上で喜びを分かち合うなか、地上波で生中継していたNHK総合の画面上には「ニュース速報」として「トランプ大統領 イランとの合意表明『ホルムズ海峡は通航料なしで開放』」とテロップが表示された。

まさかのタイミングに、SNS上では「日本ありがとう。トランプもありがとう」「なんか日本が世界救ったみたいになってて草」「オランダと引き分けと同時にトランプの合意ニュース出してくるNHKの試合運びに感服した」「ニュース速報、日本とオランダ引き分け！ かと思ったら、ホルムズ海峡通行料なしで同意とかトランプぶっ込んでくるじゃん」「日本とオランダが和平合意で トランプがイランと引き分けマジか」といった声が上がっている。（FOOTBALL ZONE編集部）