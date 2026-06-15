橋本愛10年ぶりホラー映画『祝山』公開に感慨 “消えないポスター画像”の怪談も披露
映画『祝山』の公開記念舞台挨拶が6月13日に東京・新宿ピカデリーで開催され、主演の橋本愛をはじめ、石川恋、久保田紗友、草川拓弥、武田真悟監督が登壇した。
【動画】禁忌に触れた者の逃れがたい運命を描く『祝山』予告
数々の傑作ホラー小説を世に送り出してきた作家・加門七海が、自身の体験をもとに描いた同名小説を映画化した本作。人が足を踏み入れてはならない場所にまつわる禁忌の記憶と、そこに触れた者の逃れがたい運命を描き、刊行以来、多くの読者を戦慄させてきた衝撃作だ。
主人公のホラー小説家・鹿角南を演じる橋本にとって、本作は10年ぶりのホラー映画出演。公開を迎えた心境について、「珍しくドキドキしています（笑）。撮ったのも去年の11月とかで、まだ半年しか経ってないので、割とできたてほやほやの状態で皆さんに届けられるのもすごく嬉しいですし、この現場の体制がすごく少人数で、純度の高いもの作りができるような環境で作った作品なので、皆さんにどんな風に届くのかすごく楽しみです」と期待に胸を躍らせた。
武田監督は、「（自身の）Xを見たら10年前に“祝山という作品を映画化したい”ってつぶやいていて、その当時はTwitterでしたけど、かなり時間がかかったんですけども、こうして昨日、公開の日を迎えることができまして、大変光栄に思います」と感慨深げに語った。
また、本作の見どころについて聞かれた橋本は、友人にまつわる不思議なエピソードを披露。「ホラー映画が大好きな友人が、この『祝山』の情報が出た時に『絶対に見るね』と言って、ポスター画像を保存してくれたんです。でも、その後に予告編を見たら『怖すぎて無理かも』と言い出して、『見てほしいけどな』って伝えたんですけど、『怖すぎるから、一旦ポスタービジュアルを写真フォルダーから消したんだよ』って言われて。でも、何回消しても消えないらしくて、本当にやばい映画かもしれないです（笑）」と笑顔で明かした。
さらに橋本は、「この『祝山』という映画は、そういう得体の知れない力のある映画かもしれないっていうことを、上映前の皆さんにお伝えしようかなと思いました（笑）。もう触れてしまった…もう逃れられない…かもしれない」と語り、観客を震撼させた。
鹿角の中学時代の同級生・矢口朝子を演じた石川は、「見どころはたくさんあるんですけど、ホラー映画として目に見えない何かに自分が感染していってしまう、理性を失っていく登場人物たちの変化もすごく見どころだと思うんですけど、それと同時に、人間関係の話でもある気がしていて、縁みたいなものが繋がって今回の物語があると思うので、友情ではない、言葉にできない不思議な縁が、今回見どころの1つでもあるかなと思っています」とコメント。
矢口とともに廃墟へ肝試しに行く若尾木綿子を演じた久保田は、「1つ挙げるとすれば、静かさに鼓動が高鳴ったりとか、怖さを感じたりとか、何かに蝕まれていくような感覚を、この映画を見て私はすごく感じたので、静けさがあるシーンを楽しみにしておいてほしいです」と見どころを語った。
同じく肝試しに行く小野寺淳役を演じた草川は、「今日、朝一で現場に入った時に、監督からありがたいお言葉をいただいたんですけども、『とあるシーンの表情がすごくよかった』とお言葉をいただいたので、ぜひ小野寺の表情に注目していただきたいなと思います」とアピール。
さらに草川は、「僕も全然関係ない話ですけど、最近、家で暑いなと思って扇風機をつけるんですけど、勝手につきますね。この公開時期に…。皆さんお気をつけください」と意味深なエピソードを披露。これに石川から「自分でつけなくて済むからラッキーじゃないですか」と声をかけられると、草川は「僕はその考えにならなかったですね（笑）。怖くて、怖くて。何でついたんだろうって。これ（祝山の影響）かって思いましたね」と苦笑していた。
最後に橋本は、「この映画では、私たちの人間関係の模様も丁寧に作り上げていったんですが、やはり山が主人公というか、山の存在感がこの映画を占めるような、そんな映画だと思います。このような大きいスクリーンで、素晴らしい音響で、このすてきな空間で、皆さんが本当に祝山の中に迷い込んで、土を一歩一歩踏みしめているような感覚になっていただけたらすごく嬉しいなと思います」と観客へメッセージを送った。
映画『祝山』は公開中。
【動画】禁忌に触れた者の逃れがたい運命を描く『祝山』予告
数々の傑作ホラー小説を世に送り出してきた作家・加門七海が、自身の体験をもとに描いた同名小説を映画化した本作。人が足を踏み入れてはならない場所にまつわる禁忌の記憶と、そこに触れた者の逃れがたい運命を描き、刊行以来、多くの読者を戦慄させてきた衝撃作だ。
武田監督は、「（自身の）Xを見たら10年前に“祝山という作品を映画化したい”ってつぶやいていて、その当時はTwitterでしたけど、かなり時間がかかったんですけども、こうして昨日、公開の日を迎えることができまして、大変光栄に思います」と感慨深げに語った。
また、本作の見どころについて聞かれた橋本は、友人にまつわる不思議なエピソードを披露。「ホラー映画が大好きな友人が、この『祝山』の情報が出た時に『絶対に見るね』と言って、ポスター画像を保存してくれたんです。でも、その後に予告編を見たら『怖すぎて無理かも』と言い出して、『見てほしいけどな』って伝えたんですけど、『怖すぎるから、一旦ポスタービジュアルを写真フォルダーから消したんだよ』って言われて。でも、何回消しても消えないらしくて、本当にやばい映画かもしれないです（笑）」と笑顔で明かした。
さらに橋本は、「この『祝山』という映画は、そういう得体の知れない力のある映画かもしれないっていうことを、上映前の皆さんにお伝えしようかなと思いました（笑）。もう触れてしまった…もう逃れられない…かもしれない」と語り、観客を震撼させた。
鹿角の中学時代の同級生・矢口朝子を演じた石川は、「見どころはたくさんあるんですけど、ホラー映画として目に見えない何かに自分が感染していってしまう、理性を失っていく登場人物たちの変化もすごく見どころだと思うんですけど、それと同時に、人間関係の話でもある気がしていて、縁みたいなものが繋がって今回の物語があると思うので、友情ではない、言葉にできない不思議な縁が、今回見どころの1つでもあるかなと思っています」とコメント。
矢口とともに廃墟へ肝試しに行く若尾木綿子を演じた久保田は、「1つ挙げるとすれば、静かさに鼓動が高鳴ったりとか、怖さを感じたりとか、何かに蝕まれていくような感覚を、この映画を見て私はすごく感じたので、静けさがあるシーンを楽しみにしておいてほしいです」と見どころを語った。
同じく肝試しに行く小野寺淳役を演じた草川は、「今日、朝一で現場に入った時に、監督からありがたいお言葉をいただいたんですけども、『とあるシーンの表情がすごくよかった』とお言葉をいただいたので、ぜひ小野寺の表情に注目していただきたいなと思います」とアピール。
さらに草川は、「僕も全然関係ない話ですけど、最近、家で暑いなと思って扇風機をつけるんですけど、勝手につきますね。この公開時期に…。皆さんお気をつけください」と意味深なエピソードを披露。これに石川から「自分でつけなくて済むからラッキーじゃないですか」と声をかけられると、草川は「僕はその考えにならなかったですね（笑）。怖くて、怖くて。何でついたんだろうって。これ（祝山の影響）かって思いましたね」と苦笑していた。
最後に橋本は、「この映画では、私たちの人間関係の模様も丁寧に作り上げていったんですが、やはり山が主人公というか、山の存在感がこの映画を占めるような、そんな映画だと思います。このような大きいスクリーンで、素晴らしい音響で、このすてきな空間で、皆さんが本当に祝山の中に迷い込んで、土を一歩一歩踏みしめているような感覚になっていただけたらすごく嬉しいなと思います」と観客へメッセージを送った。
映画『祝山』は公開中。