記事ポイント 種子島沖の水深約1,200mの深海から、頭部の大部分を覆うほど巨大な白い眼を持つ新種の甲殻類「オオメダマヨコエビ」が発見されました。体長約2cm、深紅の体色と、背面から見ると左右が頭部背側で接するほど大きく発達した白い眼で、近縁種と見分けられます。鹿児島大学・広島大学の研究グループによる本成果は、2026年6月5日付で英国の学術雑誌『Systematics and Biodiversity』に掲載されました。 種子島沖の水深約1,200mの深海から、頭部の大部分を覆うほど巨大な白い眼を持つ新種の甲殻類「オオメダマヨコエビ」が発見されました。体長約2cm、深紅の体色と、背面から見ると左右が頭部背側で接するほど大きく発達した白い眼で、近縁種と見分けられます。鹿児島大学・広島大学の研究グループによる本成果は、2026年6月5日付で英国の学術雑誌『Systematics and Biodiversity』に掲載されました。

種子島沖の水深約1,200mという太陽光がほとんど届かない深海から、頭部を覆い尽くすほど巨大な白い眼を持つ新種の甲殻類が発見されました。

鹿児島大学と広島大学の研究グループがこの生物を発見・命名し、和名「オオメダマヨコエビ」、学名Harcledo toyoshioaeとして学術記載しています。

鹿児島大学「オオメダマヨコエビ」

和名：オオメダマヨコエビ学名：Harcledo toyoshioae Kodama, Watabe, Nakaguchi & Wakabayashi, 2026分類：端脚目ヨコエビ類・テンロウヨコエビ科Eusiridae体長：約2cm体色：深紅採集場所：種子島沖、水深約1,200m（深海漸深層）採集方法：広島大学附属練習船豊潮丸のプランクトンネット（ORIネット）掲載誌：『Systematics and Biodiversity』2026年6月5日付

「オオメダマヨコエビ」は、深紅の体色と、頭部の大部分を覆うほど発達した巨大な白い眼を持つ小型の甲殻類です。

体長は約2cmで、背面から見ると左右の眼が頭部背側で接するほど大きく発達しており、この形態的特徴によって近縁種から容易に識別できます。

側面から見ると、白い眼が頭部のほとんどを占めている様子が確認できます。

深海漸深層（水深約1,000m以深）は太陽光がほとんど届かない環境であり、深海生物では眼の巨大化や退化といった光環境への進化的適応がしばしば見られます。

「オオメダマヨコエビ」の巨大な白い眼は、こうした深海環境における適応進化の典型例として、深海性甲殻類の眼の進化研究に重要な知見をもたらしています。

固定標本の頭部を背面から撮影した画像では、左右の白い眼が背部で接している様子が明確に確認できます。

側面からの画像では、眼が頭部のほとんどを占める巨大さが一目で伝わります。

本種は、広島大学附属練習船豊潮丸に装備されたプランクトンネット（ORIネット）を用いて採集されました。

種小名「toyoshioae」は、採集に貢献した豊潮丸に献名されています。

今回の研究では分類学的検討にあわせてミトコンドリアDNAのCOI領域や16S rRNA領域等の塩基配列も決定しており、DNAバーコーディングに活用できる分子データも整備されました。

深海漸深層での水柱中の調査はこれまでほとんど実施されてこなかった環境であり、豊潮丸との連携によって初めて実現した調査が今回の新種発見につながっています。

日本近海のヨコエビ類では近年も新種の発見・記載が相次いでおり、今後の同様の調査によってさらに多くの未知の種が見出される可能性があります。

水深1,200mの暗闇で頭部を覆い尽くすほどの白い巨眼を進化させた「オオメダマヨコエビ」は、深海甲殻類の多様性と適応進化を示す貴重な発見です。

深海漸深層という調査が難しい環境の生物相解明は、練習船・調査船を活用した継続的な連携調査によって進んでいきます。

鹿児島大学「オオメダマヨコエビ」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「オオメダマヨコエビ」はどこで採集されましたか？

A. 種子島沖の水深約1,200mの深海漸深層で採集されました。

広島大学附属練習船豊潮丸に装備されたプランクトンネット（ORIネット）が使用されています。

Q. 学名の種小名「toyoshioae」はどのような意味ですか？

A. 採集に貢献した広島大学附属練習船豊潮丸に献名されています。

Q. 「オオメダマヨコエビ」の眼はなぜこれほど大きいのですか？

A. 水深が深くなるほど太陽光は著しく減衰するため、深海生物では眼の巨大化や退化といった光環境への進化的適応がしばしば見られます。

「オオメダマヨコエビ」の巨大な眼は、深海漸深層という暗い環境への適応進化の結果である可能性があり、深海性甲殻類の眼の適応進化を考える上で重要な知見となっています。

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