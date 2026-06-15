歌舞伎俳優の中村鴈治郎、坂東新悟が１５日、東京・大田区の新田神社で国立劇場７月歌舞伎鑑賞教室「神霊矢口渡（しんれいやぐちのわたし）」（７月４〜１５日、東京・大田区民ホール・アプリコ）の成功祈願を行った。

平賀源内が福内鬼外（ふくちきがい）の筆名で書いた時代物の名作。強欲で金のために、娘お舟（新悟）が一目惚れした新田義峰（中村萬太郎）を殺そうとする渡し守頓兵衛を演じる鴈治郎は、中高生が多く訪れる公演であることを踏まえて「たった一晩のことなのに、命を投げ出すくらい、ほれた男がいる。中学生には少し早いかな。ただ、男が女を演じても不自然じゃないとか、歌舞伎の魅力に触れてほしい」と思いを込めた。

頓兵衛役は４年ぶり３度目で「強欲でひどい男だけど、人間味がある。２回やらせていただいて、こんなに楽しい役はないとなりつつある」。２０センチほど身長差のある新悟との共演に「この身長差を見てください。たまたま、お舟は座ったままの芝居が多いけど、大変だろうなと思いました。お舟は、けなげで新悟さんに合っていると思います」。一方の新悟は「身長差はありますが、鴈治郎のお兄さんはパワフルなお芝居をされますので、問題ないと思います」と語った。

演目にゆかりのある新田神社で成功祈願を行い、鴈治郎は「これで成功間違いないと思います」とご満悦。「地元の方には、橋がなかった時代に矢口の渡しがあったこと、こういう演目があることを知ってほしい」と呼びかけた。