『リプトン』から“白桃烏龍ティーエード”期間限定登場 白桃の甘みと烏龍茶の後味
森永乳業は、『リプトン』ブランドから『リプトン 白桃烏龍ティーエード』を6月23日より全国で期間限定発売する。
【写真】味の正体はいったい…リプトン『謎のスイーツ味』
同商品は、近年注目を集めるお茶とフルーツを組み合わせたドリンク“ティーエード”を手軽に楽しめる新商品。軽やかな飲み心地で、仕事や勉強の合間などのリフレッシュシーンにも適した味わいとなっている。
同社は、近年のティーエード需要を背景に、リプトンブランドから本格的なアレンジティーを提案。白桃の甘みと烏龍茶の風味を組み合わせることで、フルーティーさと飲みやすさを両立させた。
内容量は240mlで価格は190円（税別）。6月23日から全国のコンビニエンスストア、量販店、一般小売店で期間限定販売される。
【写真】味の正体はいったい…リプトン『謎のスイーツ味』
同商品は、近年注目を集めるお茶とフルーツを組み合わせたドリンク“ティーエード”を手軽に楽しめる新商品。軽やかな飲み心地で、仕事や勉強の合間などのリフレッシュシーンにも適した味わいとなっている。
同社は、近年のティーエード需要を背景に、リプトンブランドから本格的なアレンジティーを提案。白桃の甘みと烏龍茶の風味を組み合わせることで、フルーティーさと飲みやすさを両立させた。
内容量は240mlで価格は190円（税別）。6月23日から全国のコンビニエンスストア、量販店、一般小売店で期間限定販売される。