中島健人、まるで本物の音楽番組？主演映画『ラブ≠コメディ』書き下ろし楽曲「愛してTonight」パフォーマンスシーン公開
歌手で俳優の中島健人主演の映画『ラブ≠コメディ』（7月3日公開）において中島が主人公・神崎麗司による自身書き下ろしの楽曲「愛してTonight」パフォーマンスシーンが公開された。
【動画】まるで本物の音楽番組！かっこよすぎる中島健人のパフォーマンス
今作は、情熱を燃やす人たちの胸アツお仕事エンターテイメント。主人公の神崎麗司は“360度全方位イケメン”と称され、数々のラブコメ作品で主演を務めてきた人気俳優兼アイドル。「ラブコメなんて、もうやりたくない！」と、30歳を目前に重厚なドラマで評価されたいという思いを抱える中、またもや届いた王道ラブコメの出演オファー。相手役はアイドル・南風美里（長濱ねる）と聞き反発する麗司だが、この出会いが人生を大きく変わっていくことに。
今回、公開されたのは麗司が音楽番組に出演し、大ヒットドラマ『執事ラブ』の主題歌「愛してTonight」をパフォーマンスするシーンだ。"今観たいキラキラ王子様俳優ランキング”で1位を獲得している麗司。その圧倒的な人気と輝きが、このシーンには凝縮されている。スポットライトを浴び、華やかな音楽番組のステージで自身が主演するドラマの主題歌を歌い上げる麗司の姿は、まさに世間が求める"キラキラ王子様"そのもの。
また、ステージ後方のひな壇には、後にラブコメドラマ『壁ドン！床ドン！君にドーン！』で共演することになるアイドル・南風美里の姿も映り込み、2人の物語の始まりをさりげなく示唆している。
劇中曲「愛してTonight」は、中島自身による書き下ろしであり、劇中で俳優・神崎麗司を演じ、その麗司が出演するドラマ『執事ラブ』の主題歌まで手がけるという多層的な表現を見事に体現している。音楽活動、演技、作詞作曲――中島の多彩な才能が結集した、本作ならではの特別なシーンとなった。
紙谷楓監督は中島について、「自分の見せ方だけでなく、現場全体を受け止めようとする。人としての幅を感じる」とコメント。華やかなパフォーマンスの裏にある葛藤や苦悩まで繊細に表現し、神崎麗司というキャラクターに深みを与えている。世間から求められるイメージと、本当に演じたい役との間で揺れる複雑な俳優像を、中島がリアルに演じ切っている。
【動画】まるで本物の音楽番組！かっこよすぎる中島健人のパフォーマンス
今作は、情熱を燃やす人たちの胸アツお仕事エンターテイメント。主人公の神崎麗司は“360度全方位イケメン”と称され、数々のラブコメ作品で主演を務めてきた人気俳優兼アイドル。「ラブコメなんて、もうやりたくない！」と、30歳を目前に重厚なドラマで評価されたいという思いを抱える中、またもや届いた王道ラブコメの出演オファー。相手役はアイドル・南風美里（長濱ねる）と聞き反発する麗司だが、この出会いが人生を大きく変わっていくことに。
また、ステージ後方のひな壇には、後にラブコメドラマ『壁ドン！床ドン！君にドーン！』で共演することになるアイドル・南風美里の姿も映り込み、2人の物語の始まりをさりげなく示唆している。
劇中曲「愛してTonight」は、中島自身による書き下ろしであり、劇中で俳優・神崎麗司を演じ、その麗司が出演するドラマ『執事ラブ』の主題歌まで手がけるという多層的な表現を見事に体現している。音楽活動、演技、作詞作曲――中島の多彩な才能が結集した、本作ならではの特別なシーンとなった。
紙谷楓監督は中島について、「自分の見せ方だけでなく、現場全体を受け止めようとする。人としての幅を感じる」とコメント。華やかなパフォーマンスの裏にある葛藤や苦悩まで繊細に表現し、神崎麗司というキャラクターに深みを与えている。世間から求められるイメージと、本当に演じたい役との間で揺れる複雑な俳優像を、中島がリアルに演じ切っている。