出口夏希、主演映画『ルックバック』で大イメチェン 『美的』初表紙で性格の変化を告白
モデル・俳優の出口夏希が、22日発売『美的』8月号（小学館）の表紙を飾る。今回が初表紙となる出口は、2パターンの表紙で爽やかな夏の透明感を演出。特集では、この夏プライベートでやりたいことや、主演映画『ルックバック』の撮影秘話まで、素顔に迫るインタビューを掲載する。
【全身ショット】美しい…！ブラックドレス姿の出口夏希
表紙は、透明感と洗練された美しさを余すことなく披露。アイスブルーのトップスにベージュトーンのメイクを合わせた、みずみずしく爽やかな透明感あふれるカットと、ブラックのワンピースにピンクラメのアイシャドウを効かせた”大人スイート”な夏ルック、2パターンのナチュラルな佇まいを披露した。
多忙なドラマ撮影の合間を縫って行われたという今回の撮影。現場は終始和やかな雰囲気に包まれ、出口は「プライベートではあまりラメを効かせたメイクをしないので、今日のメイクはどちらも新鮮でした！」と笑顔で感想を明かした。
誌面では、4ページにわたる特集を掲載。誰もが憧れる透明肌のお手入れについて、意外にも「肌がゆらぎやすいタイプ」だと告白。肌トラブルが起きそうなときこそ意識しているのは「引き算のケア」だといい、「つい色々塗りたくなりますが、ときには潔くやめる判断も必要なはず！」とマイルールを語った。
また、撮影でどんなに疲れていても丁寧にクレンジングを欠かさないこだわりや、大好きなラーメンは“我慢しない派”という食生活、この夏プライベートでトライしたい“ザ・夏の遊び”についてもたっぷりと明かしている。
さらに、9月11日公開の主演映画『ルックバック』の撮影裏話も披露。漫画家を目指す主人公・藤野を演じるにあたり、ロングヘアをばっさりカットした出口。大胆なイメチェンを機に「性格が急に少年みたいになっちゃったんです（笑）」と語り、プライベートでのファッションやメイク事情の変化を告白した。さらに、役に向き合うためGペンを使って漫画を描く練習を重ねたエピソードなど、俳優としての真摯さと熱量が伝わるインタビューも必見だ。
同誌のSPECIAL EDITION版表紙は、吉沢亮が飾る。
【全身ショット】美しい…！ブラックドレス姿の出口夏希
表紙は、透明感と洗練された美しさを余すことなく披露。アイスブルーのトップスにベージュトーンのメイクを合わせた、みずみずしく爽やかな透明感あふれるカットと、ブラックのワンピースにピンクラメのアイシャドウを効かせた”大人スイート”な夏ルック、2パターンのナチュラルな佇まいを披露した。
誌面では、4ページにわたる特集を掲載。誰もが憧れる透明肌のお手入れについて、意外にも「肌がゆらぎやすいタイプ」だと告白。肌トラブルが起きそうなときこそ意識しているのは「引き算のケア」だといい、「つい色々塗りたくなりますが、ときには潔くやめる判断も必要なはず！」とマイルールを語った。
また、撮影でどんなに疲れていても丁寧にクレンジングを欠かさないこだわりや、大好きなラーメンは“我慢しない派”という食生活、この夏プライベートでトライしたい“ザ・夏の遊び”についてもたっぷりと明かしている。
さらに、9月11日公開の主演映画『ルックバック』の撮影裏話も披露。漫画家を目指す主人公・藤野を演じるにあたり、ロングヘアをばっさりカットした出口。大胆なイメチェンを機に「性格が急に少年みたいになっちゃったんです（笑）」と語り、プライベートでのファッションやメイク事情の変化を告白した。さらに、役に向き合うためGペンを使って漫画を描く練習を重ねたエピソードなど、俳優としての真摯さと熱量が伝わるインタビューも必見だ。
同誌のSPECIAL EDITION版表紙は、吉沢亮が飾る。