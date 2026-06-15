「ちちんぷいぷいを思い出す…」角淳一さん＆西靖アナはじめMBSアナ集合ショット「お元気そうで何よりです」「懐かしいメンバー」
MBSの松本麻衣子アナウンサーが15日までに自身のインスタグラムを更新。元MBSアナの角淳一さん（角＝異体字）、6月末をもって「経営戦略局」に異動予定の西靖アナを囲んだMBSアナ集合ショットを投稿した。
【写真】「お元気そうで何よりです」反響…角さん＆西アナはじめMBSアナ集合ショット
松本アナは「MBSアナウンサーと元MBSアナウンサー角淳一さん 『西靖アナウンサー』として最後の出演となるMBSラジオ『コトノハ』は、角さんとの対談企画。角淳一さんと懐かしい話に花を咲かせたようです」と紹介。、15日・22日放送の『コトノハ』（毎週月曜 後9：30〜9：45）を案内した。
「収録終わりは、アナウンスセンターに立ち寄ってくれた角さん。タイミングよくお会いすることができました」とつづり、角さん、西アナを囲み、山中真アナ、松井愛アナ、藤林温子アナらとの集合ショットをアップした。
この投稿に「懐かしいメンバーですね！」「角さんもお元気そうで何よりです」「ちちんぷいぷいを思い出すメンバーですねー」「角さん、お元気そうで何よりです」といったコメントが寄せられた。
【写真】「お元気そうで何よりです」反響…角さん＆西アナはじめMBSアナ集合ショット
松本アナは「MBSアナウンサーと元MBSアナウンサー角淳一さん 『西靖アナウンサー』として最後の出演となるMBSラジオ『コトノハ』は、角さんとの対談企画。角淳一さんと懐かしい話に花を咲かせたようです」と紹介。、15日・22日放送の『コトノハ』（毎週月曜 後9：30〜9：45）を案内した。
この投稿に「懐かしいメンバーですね！」「角さんもお元気そうで何よりです」「ちちんぷいぷいを思い出すメンバーですねー」「角さん、お元気そうで何よりです」といったコメントが寄せられた。