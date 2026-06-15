角田光代さんと荻窪「鳥もと」へ。元「dancyu」編集長・植野広生と「魚卵飲み」を楽しむ

元dancyu編集長の植野広生さんがゲストを迎え、食の魅力を深く味わう番組『植野食堂』。



今回のゲストはかねてから交流のある直木賞作家・角田光代さん。自宅に招かれ手料理に舌鼓を打った後、角田さんが約20年通い続ける行きつけの荻窪「鳥もと」へ。



名物店主との再会や、角田さんが愛してやまない“魚卵飲み”の世界にも没入。創作の話からひとり飲みの極意まで、食をこよなく愛する直木賞作家の魅力に迫る。

数々の名作が生まれた直木賞作家の自宅

本日、植野さんが伺ったのは直木賞作家の角田光代さんの自宅。

角田さんは、直木賞を受賞した『対岸の彼女』をはじめ、累計発行部数100万部を超え、映画版は日本アカデミー賞で最優秀賞を10部門獲得した『八日目の蝉』などを執筆。

さらに、世界最古の長篇小説「源氏物語」をまるで現代小説のように読みやすく訳し、高い評価を得るなど、数々の名作を世に送り出している人気作家だ。

実は、植野さんが編集長を務めていた「dancyu」でお酒や食に関する執筆も手掛け、植野さんとは10年来の食いしん坊仲間だそう。

「言葉にならない〜」は文筆家の禁句

まず、玄関を開けると目の前に広がる巨大な本棚。

書斎には文学作品だけでなく、漫画もたくさん。資料は職場に置いてあるので自宅にあるのは全て趣味の本。時には2階で残業も行うそう。

続いてキッチンも併設されたリビングへ。

ここで植野さんが持参したおつまみ、カキのオイル漬けを取り出す。

早速2人で昼飲みの準備。おつまみの準備ができたところで、まずはビールで乾杯。

小学生の頃から小説家を目指していたという角田さん。1990年に小説家デビューして以降、直木賞など多くの賞を受賞しているが、中でも植野さんが注目しているのが小説やエッセイの中に散りばめられた食に関する描写だという。

角田さんが影響を受けたのは食のエッセーで活躍した作家・開高健。「開高健のエッセーに“文筆を生業とするからには、画も言われぬ〜・言葉にならない〜、などは書いてはいけない”というのがあって、それを肝に銘じています。でも、開高健の真似になっちゃだめだから食の描写は本当に大変」とこだわりを明かした。

ここで、口が寂しくなってきた植野さんからおつまみのリクエスト。角田さんは最近修行中のたこ焼きを作ってくれることに。

形から入るタイプを自認する角田さんは、粉つぎをはじめ、たこ焼き用の調理器具を一通り揃えている。

出来上がるまでに植野さんが本日の2杯目を用意。本日の2杯目は植野さん特製のレモンサワー。

「すごいおいしい！」と角田さんも絶賛。ぐいぐいと進むなか、焼きはじめてからおよそ15分、角田さん特製のたこ焼きが完成。

熱々のたこ焼きを味わった植野さんは、「おいしい！ちょうどいい感じのなめらかさ。“ふわっと”と“とろっと”の間で気持ちいいです」とご満悦。

戦前から続く老舗焼き鳥屋

酒もいい感じで入った二人。もちろん、ここでは終わらない。場所を変えるべく向かったのは、荻窪駅北口から歩いてすぐの「荻窪銀座商店街」。戦後の闇市の名残が今も色濃く残る、裏通りを歩いていく。

直木賞作家、角田光代さんおすすめの一軒は荻窪駅から徒歩3分「鳥もと 本店」。戦前から続く鮨店が、焼き鳥一本に絞り1952年に開店。今や町のシンボルとも言える名酒場だ。

こちらの店、植野食堂でも以前、絶品の「ねぎぬた」を学ばせていただいた店。店を取り仕切るのは、店長の伊與田康博さん。迫力ある格好と陽気な性格で、常連客にとって兄貴的存在。

備長炭で焼き上げる焼き鳥はもちろん、店長・伊與田さんの出身地である北海道・白糠町から直送される新鮮な魚介類も人気の秘密。確かな味と活気ある雰囲気に惹かれ、昼から夜まで常連客が絶えない一軒だ。

ひとり飲みのおすすめは本を読みながら

席について早々いただいたのは、角田さんがいつも飲むというレモンサワー。

お供として出てきたのは、朝収穫された新鮮な物を直送した「アスパラの刺身」。

食べた瞬間、角田さんは「果物のようにみずみずしい！」と驚いた様子。

人間ドックの前の日以外は毎日飲むという角田さん。飲み歩きをこよなく愛し、「ひとり飲み」もよくするそうで、その極意は、本を読みながら飲むことだという。

「小説が多いですけど、たまに泣きながら飲んだりしています。そうするとみんな無視してくれる。話しかけられないしすごく良いんです。あとは、どこで何を読んだかが覚えてるので、その本の感想はお店の記憶で残っている」と角田さん流のひとり飲みの魅力を語った。

次に運ばれてきたのは「タラの芽と行者ニンニクの天ぷら」。

一口食べた二人は「ホクホクした感じとほろ苦さが最高」と絶賛。

魚卵との出会いは子供の頃のたらこ

続いて、テンポ良く運ばれてきたのが「ししゃも」。雄から食べた植野さんに対して、魚卵が大好きな角田さんは雌から。

以前店に来た時も「魚卵を中心に出して下さい」と頼んだそう。

ここからは、その魚卵をつまみにお酒を楽しむ「魚卵呑み」へ。

まずは「たこまんま（たこの卵巣）」。一口食べた二人は思わず笑顔。透明な濃厚さに笑いしか出ない。

「透明な濃厚さを感じる」と植野さんもうなる。

そもそも、角田さんが魚卵飲みにはまったきっかけはというと、元々、イラストレーターの安西水丸さんが部長を務めていた「カレー部」があったそう。その集まりで角田さんが「本当は魚卵が好き！」と発言したことから、2015年に角田さんが部長となって「魚卵部」が発足。

第一回の集まりには植野さんも参加したという。「魚卵は子供の頃から好き、一番最初の魚卵はたらこ。私が子どもだった1970年代は明太子もなかったけど、筋子とかイクラとかと出会ってどんどん魚卵の世界が広まっていって“うわ〜〜っ”って感じ」と角田さんは魚卵への熱意を明かした。

魅惑の魚卵料理が次々と。4杯目は魚介と相性抜群の日本酒。

一緒にいただいたのは、「たらばがにの外子の塩辛」と、同じく「たらばがにの内子の塩辛」。

外子は成熟した卵のことでプチプチとした食感。内子は未成熟の卵でネットりとした食感が特徴だ。

外子を食べた植野さんは、「こんなに小さな粒なのに、ひとつひとつに味がしっかり入ってる。キャビアよりも上品な塩気があってふわっとくる」と驚いた様子。

角田さんも「すごく濃厚。鼻血でそう」と大興奮。

続いていただいたのは「筋子」。

一口味わうと、角田さんは「う〜ん、おいしい…」ともん絶。

植野さんも「すごい塩が強いけど、しょっぱいではなくおいしさになっていく感じ」と大満足。

最後にいただいたのは「いくら」。

「この時期のいくらでこんなにねっとりしてるのは素晴らしい！」と植野さんが感嘆の声を漏らすと、角田さんも「本当においしい」と満足げ。

「魚卵最高ですね」と2人で声を揃え、魚卵飲みはお開きとなった。