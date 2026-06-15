歌手でタレントの早見優が15日に自身のアメブロを更新。世界的なシンガーソングライターのジャネット・ジャクソンのコンサートを鑑賞したことを報告し、年齢を重ねることへの前向きな心境をつづった。

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この日、早見は「昨夜はジャネット・ジャクソンのコンサートへ行ってきました！」と切り出し、コンサート会場での写真を公開。ステージでのジャネットの様子について、「甘くて優しい、でも芯の強さを感じるあのセクシーボイス。そして何より驚いたのは、2時間ほぼ歌いっぱなし、踊りっぱなしのステージ！圧倒的なパワーと存在感でした！」と大絶賛した。

続けて、「実はジャネットとは同じ歳」だと明かした早見。1990年代からずっとジャネットに憧れを抱いており、過去にもコンサートに参戦したことがあるという。その上で、昨夜のコンサートは「昔と変わらない魅力にプラスして経験を重ねた人だけが持つ深みや余裕が加わっていて、今が一番輝いている！と確信しました」と感想を語った。

また、同い年のジャネットの圧巻のパフォーマンスから「年齢を重ねるといろいろな壁にぶつかることもあります。でも、努力を続けること。学び続けること。挑戦すること。そう！歳を重ねることは怖くないことなのかも！と、昨夜はそんなことを感じさせてくれる、とても特別な夜でした」と深い感銘を受けたことを報告。「私も、まだまだ進化していきたいと思います！」と、ブログを締めくくった。