将棋の中村太地八段（38）が15日、結婚したことを自身のSNSなどで報告した。将棋のみならずYouTubeなど多彩に活動する中村八段の結婚に、羽生善治九段（55）ら将棋界から祝福の声が寄せられている。

中村八段は「いつも応援してくださっている皆様へ 私事で恐縮ではございますが、このたび結婚いたしました。これまで以上に研鑽を重ね、良い将棋が指せるようより一層盤上に全力を尽くしてまいります。今後ともご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます」とSNSで発表。日本将棋連盟も発表し、ファンから祝福の声が寄せられた。

この発表に、羽生九段は「中村さんご結婚誠におめでとうございます。お二人の人生が、たくさんの愛と笑顔で彩られますよう心から願っています」と祝福。女流棋士の香川愛生らも祝福のコメントを寄せた。

中村は故米長邦雄永世棋聖門下で現在連盟の非常勤理事も務める。2017年度に王座を獲得してタイトル1期。順位戦では昨年度まで3期、トップ棋士10人が年度を通じて総当たりで9局ずつ指して藤井聡太名人（23）＝王将など6冠＝への挑戦権を争うA級に在籍した。

東京都出身で早稲田大学政治経済学部卒。2014年にNHK総合のニュース番組「NEWS WEB」でネットナビゲーターを務めた。