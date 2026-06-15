NHKサッカーの公式X（旧ツイッター）が15日に更新され、FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の日本代表（FIFAランク18位）とオランダ（同8位）の初戦で解説を務めたサッカー元日本代表MF本田圭佑（40）の“解説目次”を投稿し、話題を呼んでいる。

公式Xは「本田圭佑さんの解説 もくじです 画像と共に

きょうの【日本 × オランダ】の試合を配信でお楽しみいただけます」とつづり、オランダ戦で本田が発言した解説“語録”を、発言した時間とともに前後半に分け時系列で詳細な表にまとめた画像を添えた。

この投稿にネット上では「こんな解説まとめ、作ってくださるNHKさん、神です」「どこの好事家かと思ったら公式で草」「公式がタイムラインを作る時代になったか」「保存する」「ナイス仕事」「NHKさん本田さんに乗っかりすぎw」などの声が上がった。

オランダ戦のNHK中継に解説として出演した本田は、前回22年カタール大会で“解説者デビュー”し、独自ワード満載の解説が話題になったが、この日も“本田節”全開。「本田の解説」「本田さん」「ケイスケホンダ」がXのトレンド入りするなど、“らしい”解説で早朝の日本列島を盛り上げた。