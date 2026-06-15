元「HKT48」でタレントの村重杏奈（27）が15日放送のTBSラジオ「こねくと」（月〜木曜後2・00）にゲスト出演。買い物事情について語った。

リスナーから、母の倹約家な一面を受け継いでいると感じることはあるか？と質問される場面が。「芸能界にすごい憧れて芸能人になってるんですよ。すごいお給料もらえた月とかは芸能人っぽいことしたくて、高級なモノ買ったりする」」と語りだした。

しかし母に似て「ご飯にあんまりお金を使いたくないタイプ」だと説明し、普段は自炊し節約していると話す村重にMC「パンサー」菅良太郎が「ご褒美的なモノは（金額）気にしない？例えば洋服とか」と質問。「それは気にしないです。服がすごい好きなので、めっちゃ買います。月によりますけど買うときだと20万円くらい」と明かした。

MC石山蓮華が「どんなものを買うんですか？」と聞くと「好きなブランドとかの新作とかは迷わず買っちゃいたい。仕事も頑張ってるのでそこは妥協しない」と返答。「だから食で抑えようかなって。こだわりがなくて…1日3食同じもの食べられるんですよ、作り置きしたモノで飽きずに食べられる」と明かした。