4児の父・織田信成「改善の余地あり過ぎて笑う」手作りキャロットケーキ公開「お店レベル」「ナッツとクリームのボリュームが贅沢」の声
【モデルプレス＝2026/06/15】プロフィギュアスケーターでタレントの織田信成が6月15日までに、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りのキャロットケーキを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】4児の父・39歳五輪選手「お店レベルのクオリティ」ナッツたっぷり手作りキャロットケーキ
織田は「5つ半ばに材料だけ買って作りたいと思ってたキャロットケーキ やっと作れた！」（※原文ママ）とつづり、キャロットケーキを作ったことを報告。「改善の余地あり過ぎて笑う」とコメントし、たっぷりのクリームと刻んだナッツをトッピングした、美しい焼き色のキャロットケーキを披露した。
この投稿には「改善の余地ってどこ？」「お店レベルのクオリティ」「カットした断面も見たい」「料理もスケートも全力で素晴らしい」「スイーツも作れちゃうのすごい」「ナッツとクリームのボリュームが贅沢」「めちゃ美味しそう」といった声が寄せられている。
織田は2010年に一般女性と結婚。同年10月に第1子長男、2013年1月に第2子次男、2016年11月に第3子三男、2019年10月に第4子長女が誕生したことを発表している。（modelpress編集部）
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【写真】4児の父・39歳五輪選手「お店レベルのクオリティ」ナッツたっぷり手作りキャロットケーキ
◆織田信成「やっと作れた！」キャロットケーキ公開
織田は「5つ半ばに材料だけ買って作りたいと思ってたキャロットケーキ やっと作れた！」（※原文ママ）とつづり、キャロットケーキを作ったことを報告。「改善の余地あり過ぎて笑う」とコメントし、たっぷりのクリームと刻んだナッツをトッピングした、美しい焼き色のキャロットケーキを披露した。
◆織田信成の投稿に反響
この投稿には「改善の余地ってどこ？」「お店レベルのクオリティ」「カットした断面も見たい」「料理もスケートも全力で素晴らしい」「スイーツも作れちゃうのすごい」「ナッツとクリームのボリュームが贅沢」「めちゃ美味しそう」といった声が寄せられている。
織田は2010年に一般女性と結婚。同年10月に第1子長男、2013年1月に第2子次男、2016年11月に第3子三男、2019年10月に第4子長女が誕生したことを発表している。（modelpress編集部）
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