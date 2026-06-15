Amazonにて美少女プラモ「30MS SIS-W00 マリカル[カラーC]」が販売再開中！「30MM アチェルビー(TYPE-E)」や「30MP 後藤ひとり」も確認
【Amazon：「30MS SIS-W00 マリカル[カラーC]」など】 6月15日 販売再開
(C)BANDAI SPIRITS 2021
「30MS SIS-W00 マリカル[カラーC]」
Amazonにて、プラモデル「30MS SIS-W00 マリカル[カラーC]」などが販売再開している。
今回Amazonにて7月再入荷予定のBANDAI SPIRITSプラモデルが販売再開しており、「30MS SIS-W00 マリカル[カラーC]」のほか、「30MM EXM-H15E アチェルビー(TYPE-E)」や「30MP 後藤ひとり」なども確認できた。
なお7月再入荷予定分のため、発送が7月8日以降となっている。
「30MM EXM-H15E アチェルビー(TYPE-E)」
「30MP 後藤ひとり」
6月15日15時20分ごろの販売状況
(C)BANDAI SPIRITS 2021
(C)BANDAI SPIRITS 2019
(C)はまじあき／芳文社・アニプレックス