【Amazon：「30MS SIS-W00 マリカル[カラーC]」など】 6月15日 販売再開

「30MS SIS-W00 マリカル[カラーC]」

Amazonにて、プラモデル「30MS SIS-W00 マリカル[カラーC]」などが販売再開している。

今回Amazonにて7月再入荷予定のBANDAI SPIRITSプラモデルが販売再開しており、「30MS SIS-W00 マリカル[カラーC]」のほか、「30MM EXM-H15E アチェルビー(TYPE-E)」や「30MP 後藤ひとり」なども確認できた。

なお7月再入荷予定分のため、発送が7月8日以降となっている。

「30MM EXM-H15E アチェルビー(TYPE-E)」

「30MP 後藤ひとり」

6月15日15時20分ごろの販売状況

(C)BANDAI SPIRITS 2021

(C)BANDAI SPIRITS 2019

(C)はまじあき／芳文社・アニプレックス