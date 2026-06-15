バッグの中でカギやリップが迷子になる人へ！ダイソーの「後付けポケット」が天才すぎる
今回レポートするのは、ダイソーの「移動ポケット縦型」。
バッグの縁にパチッと取り付けるだけで、疑似的な内ポケットとして使うことができちゃうんです！
内ポケットがないバッグで出かけた時、鍵やティッシュ、常備薬、小銭入れなどの小物が散らばって、すぐに取り出せなくて困ったことがある人にとっては、まさに救世主！ 詳しくレポートしていきます。
◆バッグや洋服に“後付け”できるポケット
「移動ポケット縦型」は、ポケットがないバッグや服に取り付けて使う“後付けポケット”。バッグの縁や服のウエスト部分に付属のクリップで挟むだけで、簡単に付け外しできるから、ちょっとした小物を入れて持ち運ぶのに便利なんです。
「移動ポケット縦型（レース柄）」220円/税込
材質：裏面ラミネート ポリエステル100％、表地 ポリエステル100％
商品サイズ：本体 12×15×1cm、クリップ 1.5×5.5×1.1cm
カラーは黒とグレー、それと私が購入したアイボリーの3色展開。アイボリーを選んだのは、柔らかくて上品なカラーが気に入ったから。それと、明るいカラーは、バッグの中でポケット内が見やすいと思ったからです。
フォルムは、縦型。レース柄が施されていてかわいらしいのだけれど、大人でも使いやすい落ち着いたデザインです。繊細な見た目は、220円という価格以上に高見えしますよね。
表には、ファスナー。わりと上のほうに付いているから、長さがあるものも安心して入れることができそう。
◆軽くてスライダーも滑りが◎
大きめのスライダーは開け閉めしやすく、開口部は手のひらがスッと入る広さです。
重量は、空の状態で約20g（独自に計測）。荷物の重さに大きく影響しません。
では、バッグや服に取り付けていきます。
◆付属のクリップで挟むだけだから、生地を傷めにくい
「移動ポケット縦型」の使い方は、とても簡単。上部についている2個のクリップで、バッグの縁や服のウエスト部分を挟むだけ。
表側から見たクリップの存在感は、控えめ。本体カラーがアイボリーだからというのもあって、そこまで目立ちません。
クリップは、挟み込みタイプ。縫い付け不要だから、生地を傷めにくいです。
◆バッグの内ポケットに完全擬態！
まず、バッグの内ポケットとして使う場合。
表側のレバーを軽く持ち上げてクリップを開いたら、バッグの縁を挟みます。
あとは、レバーを下ろせば取り付け完了。え……、これめちゃくちゃよくないですか？ 普通に内ポケットですよね。
クリップが2個あるから、しっかり留まってズレにくいです。外ポケットにもできるけれど、万が一外れてしまった時のことを考えたら、内側に付けるのが安心かも。
◆違和感少なめでかなり重宝しそうな予感！
クリップを取り付けた部分は、外側から見ても違和感少なめ。
デニムのウエスト部分にも付けてみました。ちょっとそこまで出かける時にいいかも――と思ったのだけれど、クリップがお腹に触れる感じが気になったので、バッグ専用にしています。
◆ファスナー付きだから防犯面も◎
中には、ポケットティッシュやリップ、目薬、小銭入れ、鍵を入れても少し余裕があるくらい。
貴重品を入れる場合、ファスナーをしっかり閉じておけば、紛失・防犯対策にもなっていいですよね。
内ポケットがないバッグは、余分な布や仕切りがない分、スペースを広く使えていいのだけれど、細々としたものを持ち運ぶ時は、ちょっとだけ不便……。そんな時は、「移動ポケット縦型」を後付けすることで、まるで最初から内ポケットがあったかのような便利さを再現できます。
気になった人は、店舗やネットストアをチェックしてみて！
※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、すでに販売終了している可能性もありますので、ご了承ください。
＜文・写真／高木沙織＞
【高木沙織】
「美」と「健康」を手に入れるためのインナーケア・アウターケアとして、食と運動の両方からのアプローチを得意とする。食では、発酵食品ソムリエやスーパーフードエキスパート、雑穀マイスターなどの資格を有し、運動では、骨盤ヨガ、産前産後ヨガ、筋膜リリースヨガ、Core Power Yoga CPY®といった資格のもと執筆活動やさまざまなイベントクラスを担当。2021年からは、WEB小説の執筆も開始。Instagram：@saori_takagi
バッグの縁にパチッと取り付けるだけで、疑似的な内ポケットとして使うことができちゃうんです！
内ポケットがないバッグで出かけた時、鍵やティッシュ、常備薬、小銭入れなどの小物が散らばって、すぐに取り出せなくて困ったことがある人にとっては、まさに救世主！ 詳しくレポートしていきます。
◆バッグや洋服に“後付け”できるポケット
「移動ポケット縦型（レース柄）」220円/税込
材質：裏面ラミネート ポリエステル100％、表地 ポリエステル100％
商品サイズ：本体 12×15×1cm、クリップ 1.5×5.5×1.1cm
カラーは黒とグレー、それと私が購入したアイボリーの3色展開。アイボリーを選んだのは、柔らかくて上品なカラーが気に入ったから。それと、明るいカラーは、バッグの中でポケット内が見やすいと思ったからです。
フォルムは、縦型。レース柄が施されていてかわいらしいのだけれど、大人でも使いやすい落ち着いたデザインです。繊細な見た目は、220円という価格以上に高見えしますよね。
表には、ファスナー。わりと上のほうに付いているから、長さがあるものも安心して入れることができそう。
◆軽くてスライダーも滑りが◎
大きめのスライダーは開け閉めしやすく、開口部は手のひらがスッと入る広さです。
重量は、空の状態で約20g（独自に計測）。荷物の重さに大きく影響しません。
では、バッグや服に取り付けていきます。
◆付属のクリップで挟むだけだから、生地を傷めにくい
「移動ポケット縦型」の使い方は、とても簡単。上部についている2個のクリップで、バッグの縁や服のウエスト部分を挟むだけ。
表側から見たクリップの存在感は、控えめ。本体カラーがアイボリーだからというのもあって、そこまで目立ちません。
クリップは、挟み込みタイプ。縫い付け不要だから、生地を傷めにくいです。
◆バッグの内ポケットに完全擬態！
まず、バッグの内ポケットとして使う場合。
表側のレバーを軽く持ち上げてクリップを開いたら、バッグの縁を挟みます。
あとは、レバーを下ろせば取り付け完了。え……、これめちゃくちゃよくないですか？ 普通に内ポケットですよね。
クリップが2個あるから、しっかり留まってズレにくいです。外ポケットにもできるけれど、万が一外れてしまった時のことを考えたら、内側に付けるのが安心かも。
◆違和感少なめでかなり重宝しそうな予感！
クリップを取り付けた部分は、外側から見ても違和感少なめ。
デニムのウエスト部分にも付けてみました。ちょっとそこまで出かける時にいいかも――と思ったのだけれど、クリップがお腹に触れる感じが気になったので、バッグ専用にしています。
◆ファスナー付きだから防犯面も◎
中には、ポケットティッシュやリップ、目薬、小銭入れ、鍵を入れても少し余裕があるくらい。
貴重品を入れる場合、ファスナーをしっかり閉じておけば、紛失・防犯対策にもなっていいですよね。
内ポケットがないバッグは、余分な布や仕切りがない分、スペースを広く使えていいのだけれど、細々としたものを持ち運ぶ時は、ちょっとだけ不便……。そんな時は、「移動ポケット縦型」を後付けすることで、まるで最初から内ポケットがあったかのような便利さを再現できます。
気になった人は、店舗やネットストアをチェックしてみて！
※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、すでに販売終了している可能性もありますので、ご了承ください。
＜文・写真／高木沙織＞
【高木沙織】
「美」と「健康」を手に入れるためのインナーケア・アウターケアとして、食と運動の両方からのアプローチを得意とする。食では、発酵食品ソムリエやスーパーフードエキスパート、雑穀マイスターなどの資格を有し、運動では、骨盤ヨガ、産前産後ヨガ、筋膜リリースヨガ、Core Power Yoga CPY®といった資格のもと執筆活動やさまざまなイベントクラスを担当。2021年からは、WEB小説の執筆も開始。Instagram：@saori_takagi