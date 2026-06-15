XREALは、ASUSのゲーミングブランド「Republic of Gamers(ROG)」とコラボレーションしたゲーム向けのARグラス「ROG XREAL R1」の予約受付を、6月15日に開始した。XREAL公式ECサイトとASUS Store、Amazonでは7月14日から順次、ビックカメラ、ヤマダデンキ、ヨドバシカメラでは7月下旬から順次出荷予定。直販価格は141,550円。

瞳孔間距離(IPD)が57～66mmの「N」モデル、66～75mmの「B」モデルのふたつを用意する。

ソニー製マイクロOLED(有機EL)ディスプレイを採用したゲーム用ARグラスで、10m先に428インチ相当(4m先に171インチ相当)の仮想スクリーンを表示できる。片目あたり1,920×1,080ドット、最大240Hzリフレッシュレート、0.01msの応答速度を実現した。

視野角は57度で、視界フォーカス領域の約95％をカバー。「まるで大型ディスプレイを目の前に設置したかのような没入感を提供。ゲームはもちろん、映画や動画視聴などのエンターテインメント体験にも利用いただける」という。

ネイティブ3DoFに対応し、映像を空間上に固定表示する空間固定モード、視線に追従する追従モードを切り替えて使用できる。空間固定モードでは、身体を動かしても仮想スクリーンの位置が安定しているため、自然な姿勢で大画面ゲームを楽しめる。

レンズには3段階の電子調光機能を搭載。室内、カフェ、明るい環境など、周囲の明るさに応じて透過度を調整できる。自動透過機能も利用でき、視線を外すと透過度が上がり、視線を戻すと自動で暗転して没入感を高めることも可能。

スピーカーも内蔵する。サウンドチューニングはBoseが行なっており、遠くの足音や環境音まで繊細に再現し、ゲーム内の音情報をクリアに把握できるとのこと。

ARグラスはDisplayPort Alternate Mode対応のUSB Type-C接続により、ケーブル1本で映像・音声・給電ができる。ROGのポータブルゲーミングPC「ROG Ally」とのプラグアンドプレイ接続にも対応する。

製品にはHDMI 2.0とDisplayPort 1.4入力を備えたROG Control Dockが同梱され、PCやゲーム機などと組み合わせられる。GamePlus、GameVisual、HDR-10など、ROG独自のゲーミング機能も利用できる。

発売を記念し、XREAL公式ECサイトとAmazonのXREAL公式ストア、ASUS Storeでは、先着300名限定の先行予約キャンペーンを展開する。先行予約特典として、ARグラスを空間撮影や6DoFに対応させるカメラアクセサリ「XREAL Eye」と、54gの超軽量ゲーミングマウス「ROG KERIS II ACE」を同梱した豪華パッケージを用意する。

さらに厳選された素材と洗練されたデザインの家具を手頃な価格で提供する「CAGUUU」とのコラボ特典として、人間工学チェアシリーズを10％ OFFで購入できる期間限定クーポンも進呈する。