ululisのコラボデザインが可愛すぎる♡エンジェルブルー＆メゾピアノ限定セット登場

ヘアケアブランド「ululis（ウルリス）」から、懐かしくて可愛い「エンジェルブルー」と「メゾピアノ」とのコラボデザインが数量限定で登場します。2026年6月26日（金）より全国のドラッグストアやバラエティショップで発売される今回のアイテムは、見た目の可愛さはもちろん、それぞれ異なる髪悩みに寄り添う機能性も魅力。オリジナルのぷっくりシール付きで、ファンにはたまらない特別なセットとなっています♡

キャラクターの世界観を楽しめる限定デザイン

今回登場するのは、「ウルリス エンジェルブルー アクア モイスチャー ペアセット」と「ウルリス メゾピアノ ピンクミー コントロール ペアセット」の2種類です。

どちらも価格は3,080円（税込）で、シャンプー本体1個、ヘアトリートメント本体1個、オリジナルデザインのぷっくりシール1シートがセットになっています。内容量は340mL＋335gです。

パッケージには、エンジェルブルーの「ナカムラくん＆ハナちゃん」、メゾピアノの「ベリエちゃん＆ブルーベリエちゃん」をデザイン。

シャンプーとトリートメントを並べると、エンジェルブルーは“星”、メゾピアノは“ハート”のモチーフが完成する遊び心あふれる仕様です。

さらに、コラボ限定のぷっくりシールも付属。ここでしか手に入らない特別デザインとなっており、コレクションアイテムとしても楽しめます。

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香りも髪悩みも選べる2つのシリーズ

「ウルリス エンジェルブルー アクア モイスチャー ペアセット」は、髪のパサつきや乾燥が気になる方におすすめのシリーズです。

10種の美容液成分＊1をリポソーム化した保湿成分を配合し、ドライ髪へ集中アプローチ。

アクアチャージ処方により、ブルーミネラル＊2とアクアセラミド＊3が髪内部まで浸透※4し、うるおいに満ちた“うるぷる髪”へ導きます。香りは爽やかな「サボン＆ソーダの香り」です。

一方の「ウルリス メゾピアノ ピンクミー コントロール ペアセット」は、うねりやくせ毛が気になる方にぴったり。

90％以上が補水＋うねりケア成分＊4※6で構成されており、髪の水分バランスとキューティクルを整えながら扱いやすい髪へ導きます。

独自の「ハチミツうねりケア成分＊4」「水溶性撥水成分＊5」「水溶性ストレート成分＊6」を配合し、髪表面と内部を補修。香りは甘く華やかな「ベリー＆ベリーの香り」です。

自分に合ったヘアケアを選ぼう

パッケージの可愛さだけでなく、それぞれ異なる髪悩みに対応しているのも今回のコラボの魅力です。

髪の乾燥が気になる方は「エンジェルブルー アクア モイスチャー」、うねりやくせ毛が気になる方は「メゾピアノ ピンクミー コントロール」がおすすめ。

毎日のバスタイムを楽しく彩りながら、本格的なヘアケアも叶えてくれます。

※1 美容液成分のこと

※4 毛髪内部まで

＊1 グルコン酸銅、カルボキシメチルヒアルロン酸Na、オリゴペプチド－41、水溶性コラーゲン、セラミドAP、ジラウラミドグルタミドリシンNa、加水分解ハチミツタンパク、セラミドNP、プラセンタエキス（全て保湿）、加水分解ケラチン（羊毛）（補修）をリポソーム化した成分のこと

＊2 グルコン酸銅（保湿）

＊3 セラミドAP（保湿）

＊4 加水分解ローヤルゼリーエキス（補修）

＊5 セテアラミドエチルジエトニウム加水分解コメタンパク（補修）

＊6 シャンプー：イソステアロイル加水分解コラーゲンAMPD、ヘアトリートメント・ヘアオイル：イソステアロイル加水分解コラーゲン（全て補修）

まとめ

懐かしさと可愛さを兼ね備えたエンジェルブルーとメゾピアノの世界観を楽しめる、ululisの数量限定コラボセット。髪悩みに合わせて選べる機能性に加え、限定パッケージやぷっくりシールなど特別感も満載です。

毎日のヘアケア時間をもっと楽しく彩りたい方は、ぜひチェックしてみてください♪数量限定のため、気になる方は早めの購入がおすすめです。