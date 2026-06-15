◇サッカー FIFAワールドカップ2026 グループステージF組第1節 日本2-2オランダ(日本時間15日、ダラス・スタジアム)

日本代表の長友佑都選手はチームの団結力に自信を示しました。

長友選手は試合を振り返り、「強豪オランダ相手に非常に難しい試合で、点を取られて追いつかれて点を取られてという状況でしたけど、諦めずにみんな一つになって戦った結果が勝ち点1取れたというのを非常にポジティブに考えています」と話しました。

この日は出場がなく、ベンチから試合を見守っていた長友選手。ベンチの雰囲気については、「ベンチの雰囲気を見てもらえればそのチームの団結力が分かると思うんで、出られてない選手も一緒に戦ってたし、それはもうベンチの雰囲気を見てもらえればこのチームがどれだけ団結しているかというのは分かると思います」と強調します。

そして「優勝狙えるチームだなと改めて思いました」と自信を示しました。

次戦のチュニジア戦に向けては、「前回カタールの時にドイツに勝ってその次の試合のコスタリカに負けてるので、ビッグゲームで追いついて劇的に引き分けたかもしれないですけど、満足せずにもう一回気を引き締めないとまた次の試合やられる可能性があるんで、それはみんなにもカタールワールドカップの経験を伝えたいなと思います」と誓った長友選手。

直前に負傷離脱となった遠藤航選手については、「航の存在は大きかったんでね。でも大きかった分、そのショックがまたみんなを一つにさせたなと思います。それほど大きな存在でしたよ」と話しました。