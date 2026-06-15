日本陸上競技連盟は15日、「愛知・名古屋2026 アジア競技大会」の代表内定選手を発表しました。

この大会は、9月19日〜10月4日までの日程で開催。4年に1度開催されるアジア最大のスポーツの祭典とされており、陸上競技をはじめ、サッカー、野球、バスケットボール、卓球、テニス、バドミントンなど43の競技が行われます。

なお、今回発表された内定選手は、公益財団法人日本オリンピック委員会（JOC）への推薦・手続きおよび認定をもって、正式に日本代表選手となります。

▽以下、内定選手一覧

【男子】

100m：多⽥修平(住友電⼯)/⼩池祐貴(住友電⼯)

200m：⽔久保漱⾄(宮崎県スポ協)/鵜澤⾶⽻(JAL)

400m：中島佑気ジョセフ(富⼠通)/林申雅(筑波⼤学)

800ｍ：萬野七樹(関⻄⼤学)/落合晃(駒澤⼤学)

1500ｍ：飯澤千翔(住友電⼯)/森凪也(Honda)

5000m：森凪也(Honda)/⼭⼝智規(SGH)

10000ｍ：鈴⽊芽吹(トヨタ⾃動⾞)/吉居⼤和(トヨタ⾃動⾞)

110mハードル：村⽵ラシッド(JAL)/泉⾕駿介(住友電⼯)

400mハードル：後藤⼤樹(洛南⾼校)/黒川和樹(住友電⼯)

3000m障害物：三浦⿓司(SUBARU)/⻘⽊涼真(Honda)

⾛⾼跳：⾚松諒⼀(SEIBU PRINCE)/坂井宏和(センコー)

棒⾼跳：柄澤智哉(東⽇本三菱)/江島雅紀(富⼠通)

⾛幅跳：橋岡優輝(富⼠通)/伊藤陸(スズキ)

三段跳：宮尾真仁(東洋⼤学)

円盤投：湯上剛輝(トヨタ⾃動⾞)/堤雄司(ALSOK群⾺)

ハンマー投：中川達⽃(⼭陽特殊製鋼)/福⽥翔⼤(住友電⼯)

やり投：粼⼭雄太(ヤマダホールディングス)/鈴⽊凜(九州共⽴⼤学)

ハーフマラソン競歩：⼭⻄利和(愛知製鋼)/吉川絢⽃(横浜市陸協)

マラソン競歩：勝⽊隼⼈(⾃衛隊体育学校)/諏⽅元郁(愛知製鋼)

マラソン：吉⽥祐也(GMOインターネットGrp)/⼭下⼀貴(三菱重⼯)

⼗種競技：丸⼭優真(住友電⼯)/奥⽥啓祐(ウィザス)

4×100mリレー 混合4×100mリレー：⼩室歩久⽃(中央⼤学)/桐⽣祥秀(⽇本⽣命)

4×400mリレー 混合4×400mリレー：今泉堅貴(内⽥洋⾏AC)/佐藤⾵雅(ミズノ)/⽩畑健太郎(東洋⼤学)

【⼥⼦】100m：御家瀬緑(住友電⼯)/井⼾アビゲイル⾵果(東邦銀⾏)200m：井⼾アビゲイル⾵果(東邦銀⾏)/壹岐あいこ(⼤阪ガス)400ｍ：松本奈菜⼦(東邦銀⾏)800m：久保凛(積⽔化学)/塩⾒綾乃(岩⾕産業)1500m：⽥中希実(豊⽥⾃動織機)/道下美槻(積⽔化学)5000m：⼭本有真(積⽔化学)/⽥中希実(豊⽥⾃動織機)10000ｍ：廣中璃梨佳(ユニクロ)/⽥中希実(豊⽥⾃動織機)100mハードル：中島ひとみ(⻑⾕川体育施設)/福部真⼦(⽇本建設⼯業)400ｍハードル：⻘⽊穂花(ゼンリン)/梅原紗⽉(住友電⼯)3000m障害物：齋藤みう(パナソニック)/⻄⼭未奈美(三井住友海上)⾛⾼跳：郄橋渚(センコー)/⽯岡柚季(⽇⼥体⼤AC)棒⾼跳：諸⽥実咲(アットホーム)/⼤坂⾕明⾥(愛媛競技⼒本部)⾛幅跳：秦澄美鈴(住友電⼯)/郄良彩花(JAL)三段跳：船⽥茜理(ニコニコのり)円盤投：郡菜々佳(ニコニコのり)ハンマー投：村上来花(ゼンリン)/マッカーサージョイアイリス(在外個⼈登録)やり投：北⼝榛花(JAL)/武本紗栄(オリコ)ハーフマラソン競歩：柳井綾⾳(富⼠通)/杉林歩マラソン競歩：梅野倖⼦(ＬＯＣＯＫ)/⽮来舞⾹(千葉興業銀⾏)マラソン：佐藤早也伽(積⽔化学)/⽮⽥みくに(エディオン)七種競技：⽥中友梨(スズキ)/梶⽊菜々⾹ (ノジマT&FC)4×100mリレー 混合4×100mリレー：⻘⽊益未(七⼗七銀⾏)/三浦愛華(愛媛競技⼒本部)4×400mリレー 混合4×400mリレー：森⼭静穂(いちご)/中尾柚希(園⽥学園⼤学)/寺本葵(アットホーム)