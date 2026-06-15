巨匠スティーヴン・スピルバーグ監督の最新作『ディスクロージャー・デイ』が、北米で好発進だ。6月12日に北米3824館で公開され、週末3日間の興行収入は4400万ドル。週末映画ランキングでNo.1に輝いた。海外73市場では4887万ドルを稼ぎ出し、世界オープニング興収は9287万ドルだ。

参考：『最終絶叫計画』北米No.1 『Backrooms』『オブセッション』との“ホラートライアングル”に

本作は、エミリー・ブラント演じる気象キャスターのマーガレットと、ジョシュ・オコナー演じるサイバーセキュリティの専門家ダニエルが、政府によって隠蔽された地球外生命体の真実に迫るSFスリラー。スピルバーグ自ら原案を手がけ、『ジュラシック・パーク』（1993年）のデヴィッド・コープが脚本を執筆した。

『未知との遭遇』（1977年）や『E.T.』（1982年）、『宇宙戦争』（2005年）などの異星人映画を手がけてきたスピルバーグにとって、本作は久々のジャンル映画回帰。また、『レディ・プレイヤー1』（2018年）ぶりの娯楽大作だ。

事前の予想値は北米3500万ドル、世界6500万ドル規模だったため、まずは予想を上回るスタート。スピルバーグ監督作品としては北米で歴代5位、またオリジナル脚本作品としては、スピルバーグ作品＆アンブリン・エンターテインメント作品の両方で北米歴代最高の初動成績となった。

特筆すべきは、アメリカでは「スティーヴン・スピルバーグ」の名前が、今も変わらず映画館に人々を呼び込む主な要因となっていることだ。観客の約6割は35歳以上、男女比は男性57%・女性43%という比率だったが、劇場に足を運んだ理由として「スピルバーグ作品だから」と答えた観客は全体の55%にのぼった。引き続きZ世代のホラー映画が存在感を放つなか、大人の観客をとらえたのはおなじみのビッグネームだったのだ。

ユニバーサル・ピクチャーズは早くから大規模な広報戦略を展開しており、謎めいた街頭広告やテレビCMによって観客の興味を引いた。劇場興行としてはIMAXを含むプレミアムラージフォーマット上映の需要も高かったという。

Rotten Tomatoesでは批評家スコア80%・観客スコア73%、観客の出口調査に基づくCinemaScoreは「B」ランク。堅実な評価ながら、必ずしも熱狂的とは言えないだけに、口コミやリピーターの効果がどう出るか。製作費は1億1500万ドル。日本公開は10月1日だ。

第2位は公開5週目の『オブセッション 災愛』で、前週の第4位から再びランクアップした。週末興収は1900万ドルで、前週比はマイナス25.2%。北米累計興収は1億8838万ドルで、『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』を超えた。

すでに本作は“口コミヒット作”の領域を超え、記録更新の段階に突入。北米初動興収は1719万ドルだったが、その後は4週連続でその成績を上回っている。世界累計興収は2億8649万ドルに達し、『ゲット・アウト』（2017年）や『ブレア・ウィッチ・プロジェクト』（1999年）の記録を抜いて、低予算ジャンル映画のポテンシャルを改めて示した。

また、公開3週目の『Backrooms（原題）』も変わらぬ強さを見せており、今週は第4位にランクイン。週末興収は1126万ドルで、前週比マイナス57.1%と引き続き大きめの下落だが、すでに北米累計は1億6000万ドルで、こちらも『マンダロリアン・アンド・グローグー』超え目前となった。世界累計は2億4846万ドルで、製作費1000万ドルの低予算映画としては破格の成績だ。

公開2週目の『最終絶叫計画 令和！』は、『オブセッション 災愛』に敗れて第3位。週末興収1450万ドル、前週比マイナス73.3%と急落したが、ホラー＆パロディというジャンル性と、既存フランチャイズの13年ぶり続編（＝ファン中心の興行）としては想定の範囲内。こちらも製作費は3000万ドルとあって、北米興収8459万ドル、世界興収1億7319万ドルという成績は十分成功だ。

対照的に厳しいのが、第5位の『マスターズ・オブ・ユニバース』だ。前週の第2位からランクダウンし、週末興収は866万ドル、前週比マイナス70.6%。製作費1億7000万～2億ドル規模の大作だが、北米累計4673万ドル、世界累計8613万ドルとかなり苦しい成績。やはり、オリジナル版を知らない世代の関心が薄いことが大きな課題だ。Amazon・MGM は配信や通販の成績も含めて映画の真価を判断すると考えられるが、少なくとも劇場興行の結果は楽観視できるものではない。

なお、第7位『Michael／マイケル』は世界興収9億3221万ドルを記録し、『ボヘミアン・ラプソディ』（2018年）を抜いて、音楽伝記映画の歴代記録を更新。次なる目標は『オッペンハイマー』（2023年）を超えて「伝記映画史上No.1ヒット」となること、また10億ドルの大台を突破することだ。

そのほか今週は、第8位に『BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN BUSAN』のライブビューイングが登場。土曜のみの上映ながら北米1005館で380万ドルを記録した。

第9位は、『トワイライト・ウォリアーズ 決戦！九龍城砦』（2024年）のアクション監督としても知られる谷垣健治監督の香港アクション映画『The Furious（原題）』。誘拐された娘を救うため、父親が犯罪ネットワークに立ち向かう物語で、北米1251館にて週末興収275万ドルを記録した。Rotten Tomatoesでは批評家97%、観客95%と高評価を獲得しており、観客も35歳未満と35歳以上がほぼ半々と幅広い人気を得ている。日本公開は未定。

第10位には、ル・ポールをはじめドラッグクイーンが集結した群像ドタバタコメディ『Stop! That! Train!（原題）』がランクイン。嵐が迫るなか、列車の脱線事故を阻止しようとする乗務員たちの物語だ。北米1161館で週末興収は202万ドル。監督は『ヘアスプレー』（2007年）のアダム・シャンクマンで、Rotten Tomatoesでも批評家84%、観客79%と好評だ。

今年の北米サマーシーズンは、現時点で累計興収15億5000万ドルと、コロナ禍以降では最高の水準。前年比11.6%増で、年間興収も41億ドルとなった。今後も話題作が続くが、どこまで数字を伸ばせるか。まもなく1年の折り返しを迎える。

【北米映画興行ランキング（6月12日～6月14日）】1.『ディスクロージャー・デイ』（初登場）4400万ドル／3824館／累計4400万ドル／1週／ユニバーサル

2.『オブセッション 災愛』（↑前週4位）1900万ドル（-25.2%）／3068館（+168館）／累計1億8838万ドル／5週／Focus Features

3.『最終絶叫計画 令和！』（↓前週1位）1450万ドル（-73.3%）／3504館（+14館）／累計8459万ドル／2週／パラマウント

4.『Backrooms（原題）』（↓前週3位）1126万ドル（-57.1%）／3404館（-161館）／累計1億6003万ドル／3週／A24

5.『マスターズ・オブ・ユニバース』（↓前週2位）866万ドル（-70.6%）／3677館／累計4673万ドル／2週／Amazon・MGM

6.『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』（→前週6位）470万ドル（-52.8%）／2680館（-675館）／累計1億6507万ドル／4週／ディズニー

7.『Michael／マイケル』（→前週7位）412万ドル（-46%）／2256館（-380館）／累計3億6275万ドル／8週／ライオンズゲート

8.『BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN BUSAN』LIVE VIEWING（初登場）380万ドル／1005館／累計380万ドル／1週／Trafalgar Releasing

9.『The Furious（原題）』（初登場）275万ドル／1251館／累計275万ドル／1週／ライオンズゲート

10.『Stop! That! Train!（原題）』（初登場）202万ドル／1161館／累計202万ドル／1週／Bleeker Street Media

（※Box Office Mojo、Deadline調べ。データは2026年6月15日未明時点の速報値であり、最終確定値とは誤差が生じることがあります）

【参照】https://www.boxofficemojo.com/weekend/2026W24/https://www.hollywoodreporter.com/movies/movie-news/box-office-disclosure-day-obsession-1236620921/https://variety.com/2026/film/box-office/spielberg-disclosure-day-box-office-opening-masters-of-the-universe-huge-drop-obsession-shatters-expectations-1236780872/https://variety.com/2026/film/box-office/disclosure-day-global-box-office-debut-michael-biopic-milestone-1236780903/https://deadline.com/2026/06/box-office-disclosure-day-1236954426/https://deadline.com/2026/06/box-office-global-disclosure-day-1236955715/https://deadline.com/2026/06/indie-film-box-office-the-furious-stop-that-train-the-third-man-1236956010/https://deadline.com/2026/06/box-office-obsession-record-blair-witch-project-get-out-1236955980/https://deadline.com/2026/06/michael-biggest-musical-biopic-ever-box-office-1236954888/

（文＝稲垣貴俊）