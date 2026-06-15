杜このみ、夫・高安関と“遅めの新婚旅行”エッフェル塔前で夫婦2ショット「相変わらずラブラブ」 大相撲パリ公演に同行、左手薬指には指輪がキラリ
歌手・杜このみ（36）が13日、自身のインスタグラムを更新。「Bonjour！実は…パリに来ています 大相撲フランス公演をどうしても観たくて、事務所の皆さんがスケジュールを調整して下さりました」と書き出し、エッフェル塔を背景に撮影した夫で大相撲の力士・高安（36 ※高=はしごだか）との夫婦2ショットを公開した。
【写真】「相変わらずラブラブ」エッフェル塔前で撮影！杜このみ＆高安関の“密着”2ショット
「昨日は文化交流会で阿波踊りと、琴櫻関、玉鷲関、夫の3人で行われたトークショーを見学しました」と報告。「日本の文化に興味を持って頂けるのがとても嬉しく、私もいつかフランスでコンサートがしたい!!と思いました」と、新たに抱いた自身の夢を素直につづった。
現地では、観光も楽しめているようで、仲良く寄り添い合った夫婦2ショットなど複数枚の写真を投稿し「エッフェル塔、凱旋門 そして、念願のオペラ・ガルニエは圧巻の美しさでした!!」と杜。
また投稿では、スタッフへの感謝を記すとともに「新婚旅行にも行けていないのだから！と、快く送り出してくれた両親にも感謝です」とサポートしてくれる父母へお礼の気持ちを伝えていた。
コメント欄には「素敵 フランスをバックにしてもお似合いですね」「いい写真！」「相変わらずラブラブですね」「エッフェル塔をバックに幸せそうなご夫妻、少し遅れてのハネムーン 本当に良かったですね」「遅めの新婚旅行楽しんで下さい」などと、さまざまな反響が寄せられている。
杜は2020年8月、高安関との結婚を発表。21年2月に長女、22年8月に長男が誕生した。
【写真】「相変わらずラブラブ」エッフェル塔前で撮影！杜このみ＆高安関の“密着”2ショット
「昨日は文化交流会で阿波踊りと、琴櫻関、玉鷲関、夫の3人で行われたトークショーを見学しました」と報告。「日本の文化に興味を持って頂けるのがとても嬉しく、私もいつかフランスでコンサートがしたい!!と思いました」と、新たに抱いた自身の夢を素直につづった。
また投稿では、スタッフへの感謝を記すとともに「新婚旅行にも行けていないのだから！と、快く送り出してくれた両親にも感謝です」とサポートしてくれる父母へお礼の気持ちを伝えていた。
コメント欄には「素敵 フランスをバックにしてもお似合いですね」「いい写真！」「相変わらずラブラブですね」「エッフェル塔をバックに幸せそうなご夫妻、少し遅れてのハネムーン 本当に良かったですね」「遅めの新婚旅行楽しんで下さい」などと、さまざまな反響が寄せられている。
杜は2020年8月、高安関との結婚を発表。21年2月に長女、22年8月に長男が誕生した。