元「HKT48」でタレントの村重杏奈（27）が15日放送のTBSラジオ「こねくと」（月〜木曜後2・00）にゲスト出演。食費について語った。

リスナーから、母の倹約家な一面を受け継いでいると感じることはあるか？と質問された村重。「芸能界にすごい憧れて芸能人になってるんですよ」と語りだした。

「すごいお給料もらえた月とかは芸能人っぽいことしたくて、高級なモノ買ったりする」と言うも、「根はやっぱりお母さんに似てきて。ご飯にあんまりお金を使いたくないタイプ」だと説明。「自炊して一気にバーってご飯を作って、それをちまちま食べるのが自分的には倹約家な一面なのかなと思います」と明かした。

MC「パンサー」菅良太郎から「なにを作るんです？」と聞かれると「最近だとジムとかにも行ったりしてるので、鶏胸肉アレンジレシピとかにハマってたり」とコメント。SNSにアップされている「副菜レシピ」を参考にすることが多いと話しつつ「自分の中で月の食費を決めたりして、外食に使っていいお金はこれとか、作り置きの中だと1万円以内で作って食べたいなみたいな…ゲームみたいにしてやってます」と語った。