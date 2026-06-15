ＩＶＥのチャン・ウォニョンについて最近、金浦（キンポ）空港出国時の態度を巡る論争が巻き起こり、これが韓国空港公社への苦情へと発展したと１５日、現地メディアのスポーツ京郷などが報じた。

記事によると、寄せられた苦情は特定メンバーの態度の問題ではなく「保安検査場では、本人確認をどのような基準で行っているのかを明らかにしてほしい」という内容だということが確認されたという。申立人は「仁川（インチョン）国際空港の場合、出国ロビーで本人確認をするためにマスク、帽子、サングラスを外すよう求める別途の案内が行われている」「その基準が韓国空港公社の管轄する空港全般に一律に適用されるのか、乗客がこれを公式案内として容易に確認できるかどうか」を問いただしたという。

さらに「政治家・実業家・有名人など、社会的地位や知名度にかかわらず、全ての乗客に同じ基準が適用されているか」についても併せて確認するよう求めたと伝えた。公社はこの苦情を、今月２３日までに処理する予定だという。

チャン・ウォニョンが５月３０日、金浦空港から中国へ出国する映像がネット上で拡散された。該当の映像では空港職員が身元確認をするため、チャン・ウォニョンにマスクを下ろすよう求めており、一瞬だけ帽子とマスクを下ろして手続きに応じていた。この様子について、一部のネットユーザーが「不誠実な対応」との意見を提起し「態度を巡る論争」に発展していた。