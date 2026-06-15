全日本女子野球連盟などは１５日、８月２３日から台湾の台南で行われる第１０回ＷＢＳＣ女子野球Ｗ杯グループステージＢ組の出場メンバー２０人を発表。巨人女子チームから最多５人が選ばれた。今月初め、都内で候補者４２人による選考合宿が行われていた。

同リーグは、日本とベネズエラ、台湾、キューバ、英国、フィリピンが、来年７月に米イリノイ州ロックフォードで行われる決勝ステージ進出を争うもの。０８年大会から７連覇している日本は、２４年の前大会からベテラン勢７人が引退したため、２大会連続出場となるのは７人と刷新された。

◆第１０回女子野球Ｗ杯グループステージメンバー（カッコ内は所属）

▽監督

中島梨紗（ＺＥＮＫＯ監督）

▽コーチ

横井光治（大体大監督）、松村豊司（京都文教大監督）、出口彩香（西武ライオンズレディース監督）

▽団長

木戸克彦（阪神タイガースＷｏｍｅｎ監督）

▽投手

小野寺佳奈、柏崎咲和、清水美佑（以上巨人）、竹村理（エイジェック）、小原美南（サンブレイズ）、泰美勝（ＺＥＮＫＯ）

▽捕手

坂口英里（ＺＥＮＫＯ）、英菜々子（西武ライオンズレディース）、岡田梨花（環太平洋大）

▽内野手

東ここあ、中村柚葉（以上巨人）、星川あかり、高橋愛（阪神タイガースＷｏｍｅｎ）、吉井温愛（エイジェック）、只埜榛奈（東海ＮＥＸＵＳ）、小島也弥（九州ハニーズ）

▽外野手

白石美優（阪神タイガースＷｏｍｅｎ）、安達瑠（九州ハニーズ）、村田凪佐（西武ライオンズレディース）、和田七海（エイジェック）