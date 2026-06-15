Ｊ１のＧ大阪などで活躍した元日本代表ＭＦ阿部浩之氏が１５日、女子サッカーＷＥリーグのＩＮＡＣ神戸の代表取締役社長に就任し、会見を行った。

阿部氏はこの日、金子文雄会長（兼務していた社長は同日付で退任）とともに神戸市内で会見した。阿部新社長は「サッカー選手として培ってきた経験をＩＮＡＣに還元し、さらなる発展を目指したい。応援されるクラブ、愛されるクラブ、圧倒的強いクラブになれるよう頑張っていきたい」と所信表明。金子会長は、阿部氏にオファーした理由について、ＩＮＡＣ神戸が主に女子サッカーの発展を目指して連携する関学大のＯＢで、プロ経験があり、コミュニケーション能力に優れる点などを挙げた。

今季リーグ優勝し、女子サッカー日本一となったクラブの新社長となった阿部氏。目指すのは連覇だけでなく「集客はもちろん、収益を上げる。いろいろ精査しながら、前向きに取り組んでいきたい」と早速、自覚十分だ。

◆阿部浩之（あべ・ひろゆき）１９８９年７月５日、奈良県出身。３６歳。高田ＦＣ、大阪桐蔭高、関学大を経て２０１２年、Ｇ大阪入り。１４年の３冠（Ｊ１、ナビスコ杯、天皇杯）貢献などＭＦやＦＷで活躍。１７年に川崎へ、２０年に名古屋へ、２２年途中に湘南へ移籍。日本代表では１７年、ハリルホジッチ監督のもと３試合出場。２４年限りで現役引退。Ｊ１通算３０３試合５０得点。引退後はＧ大阪で強化担当を務め、ＩＮＡＣ神戸社長就任に伴い、退任。利き足は右、１７０センチ、６９キロ（現役時）。高校時代は中田翔氏（元巨人）と同級生。