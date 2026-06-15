プロボクシングの世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３３）＝大橋＝が１５日、自身のインスタグラムのストーリーズで、ＷＢＡ世界バンタム級新王者ジェシー“バム”ロドリゲス（２６）＝米国、帝拳＝との２ショットに「ＣＯＭＩＮＧ ＳＯＯＮ？」と書かれた米専門誌「ザ・リング」作成のイメージビジュアルを引用して投稿した。

来年１月にも計画されている井上の次戦の対戦相手候補として名前が挙がっているロドリゲスは１３日（日本時間１４日）、ＷＢＡ世界バンタム級王者・アントニオ・バルガス（２９）＝米国＝を６回ＫＯで下し、世界３階級制覇を達成。「ザ・リング」のパウンド・フォー・パウンド（ＰＦＰ、全階級を通じての最強ランキング）で井上は１位、ロドリゲスは４位にランクされており、メガファイト実現への機運が高まっている。

ロドリゲスはバルガス戦後のリング上で、井上戦について「いつでも、誰とでも戦う準備はできている」と発言。試合後の会見では「お金も大事だが、レガシーも同じくらい重要だ。私は井上尚弥と戦わずに引退することは考えられない。引退する前に、必ず対戦を実現させなければならない」と前向きな姿勢を示した。

また、ロドリゲスをプロモートする英興行大手「マッチルーム」のエディー・ハーン会長は、会見で「バムが１２２ポンド（スーパーバンタム級）へ上げることは避けられないが、問題はそれが今年１２月や来年１月なのか、それとも１年後になるのかということだ。オファー次第だ」と話している。

一方で、ロドリゲスのトレーナー兼マネジャーの元ＩＢＦ世界スーパーフェザー級王者・ロバート・ガルシア氏は「彼（ロドリゲス）がリング上で井上を倒すことに疑いの余地はない」と話す一方で、「その前にもう１試合必要だと考えている」とコメント。陣営は、ＷＢＣ世界バンタム級王者の井上拓真（大橋）、ＷＢＯ世界同級王者クリスチャン・メディナ（メキシコ）との統一戦も視野に入れ、今後について検討していく意向だ。