全なす好き必食。揚げてサクッ＆とろじゅわ食感に悶える『なすと豚バラのから揚げ』

なすの人気メニューといえば、油とうま味を吸った〈揚げなす〉。

なすに下味をつけて片栗粉をまぶし、油で揚げたら最高の『なすのから揚げ』ができました！

外はサクッ、中はとろジュワ〜（た、たまらない……♡）カリカリの揚げ豚とのコンビは、まさに反則級のおいしさ！ご飯もビールも進んじゃいます。

『なすと豚バラのから揚げ』のレシピ

材料（2人分）

なす……4個（約320g）

豚バラ薄切り肉……150g

〈A〉

しょうがのすりおろし……1/2かけ分（約5g）

しょうゆ……大さじ1

酒……大さじ1

塩……小さじ2と1/4

こしょう……少々

片栗粉……大さじ3

揚げ油……適宜

粗びき黒こしょう……少々

作り方

（1 ）材料の下ごしらえをする

なすはへたを切ってピーラーで皮をむき、大きめの乱切りにする。ボールに水4カップ、塩小さじ2を入れて混ぜ、塩水を作る。なすを入れて15分ほどさらし、ペーパータオルで水けをしっかり拭く。〈A〉を混ぜ、なすにからめる。バットに片栗粉大さじ2を入れ、なすを加えてまぶす。豚肉は長さを半分に切り、塩小さじ1/4、こしょうをふり、片栗粉大さじ1を薄くまぶす。

（2） なすと豚肉を順に揚げる

フライパンに揚げ油を高さ3cmほど入れて中温（170〜180℃。乾いた菜箸の先を底に当てると、細かい泡がシュワシュワッとまっすぐ出る程度）に熱し、なすを入れて3分ほど揚げる。取り出して油をきり、やけどに注意しながらペーパータオルで押さえて余分な油を除く。続けて豚肉を入れ、1分30秒ほど揚げてからりとしたら、取り出して油をきる。器に盛り、豚肉に粗びき黒こしょうをふる。

片栗粉をまぶしたら、時間をおかずにすぐ油に入れるのがポイント！カラッと揚がっておいしさも格別ですよ。

一度食べたらリピート確定な『なすのから揚げ』、ぜひ作ってみてね。

堤 人美ツツミ ヒトミ 料理家 出版社勤務、料理研究家のアシスタントを経て独立。素材の持ち味を生かした、作りやすくておいしく、おしゃれなレシピにファンが多い。書籍、雑誌、広告などで幅広く活躍中。『気軽にできて、とびきりおいしい！ グラタン・ドリア』（Gakken）など著書多数。 詳細はこちら 教えてくれたのは…

（『オレンジページ』2026年6月17日号より）