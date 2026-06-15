1児の母・神田うの、サラダ＆味噌汁付きの夕飯用弁当公開「詰め方が美しい」「バラエティ豊かで素敵」の声
【モデルプレス＝2026/06/15】タレントの神田うのが6月15日までに、自身のInstagramストーリーズを更新。夕飯用の手作り弁当を公開した。
【写真】51歳美人タレント「サラダも味噌汁もあって完璧」彩り豊かな娘の夕飯用弁当
神田は「お夕飯用のお弁当」「お夕飯だからサラダとお味噌汁も持たせたよー」とコメントし、豪華な手作り弁当を動画で公開。木製の弁当箱には、梅干しを添えた白米、牛肉のおかず、彩り豊かな副菜2種が美しく詰められている。また、別の容器にはミニトマトやきゅうりなどのサラダ、スープジャーには温かいお味噌汁も用意されており、栄養バランス抜群の手作り弁当となっている。
この投稿に、ファンからは「品あって素敵なお弁当」「詰め方が美しい」「気遣いが素晴らしい」「バラエティ豊かで素敵」「温かいお味噌汁が嬉しい」「サラダも味噌汁もあって完璧」「お肉が豪華」「小さい梅干しが可愛い」といった声が上がっている。
神田は2007年に結婚。2011年に第1子となる長女を出産した。（modelpress編集部）
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◆神田うの「サラダとお味噌汁も」夕飯用弁当披露
神田は「お夕飯用のお弁当」「お夕飯だからサラダとお味噌汁も持たせたよー」とコメントし、豪華な手作り弁当を動画で公開。木製の弁当箱には、梅干しを添えた白米、牛肉のおかず、彩り豊かな副菜2種が美しく詰められている。また、別の容器にはミニトマトやきゅうりなどのサラダ、スープジャーには温かいお味噌汁も用意されており、栄養バランス抜群の手作り弁当となっている。
◆神田うのの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「品あって素敵なお弁当」「詰め方が美しい」「気遣いが素晴らしい」「バラエティ豊かで素敵」「温かいお味噌汁が嬉しい」「サラダも味噌汁もあって完璧」「お肉が豪華」「小さい梅干しが可愛い」といった声が上がっている。
神田は2007年に結婚。2011年に第1子となる長女を出産した。（modelpress編集部）
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