【ユーロ圏】
ユーロ圏鉱工業生産指数（4月）18:00
予想　0.3%　前回　0.2%（前月比)　
予想　0.5%　前回　-2.1%（前年比)

ユーロ圏貿易収支（4月）18:00
予想　N/A　前回　78.0億ユーロ（季調前)　
予想　N/A　前回　35.0億ユーロ（季調済)

【カナダ】
住宅着工件数（5月）21:15　
予想　25.4万件　前回　27.93万件

製造業売上高（4月）21:30
予想　4.5%　前回　3.0%（前月比)

卸売売上高（4月）21:30
予想　0.2%　前回　1.9%（前月比)

【米国】
ニューヨーク連銀製造業景気指数（6月）21:30
予想　12.0　前回　19.6

鉱工業生産指数（5月）22:15　
予想　0.3%　前回　0.7%（前月比)
予想　76.2%　前回　76.1%（設備稼働率)

NAHB住宅市場指数（6月）23:00
予想　36.0　前回　37.0

【インド】
貿易収支（5月）時刻未定
予想　-268.63億ドル　前回　-283.83億ドル

※予定は変更されることがあります。