朝のドル安進行後、対ドルもみ合い、対円は上値トライ＝オセアニア為替概況



豪ドル/ドルは早朝の0.7040ドル前後から、米国とイランの和平合意報道で0.7088ドルまで上昇。その後いったん0.7060ドル台まで調整が入ったが、午後も午前の高値0.7088ドルに並ぶなど、ドル安が優勢となった。米国とイランの合意への期待が広がっている。対円でも朝の112.70円前後から113.20円台まで急騰。その後、ドル円が安値から反発したことで豪ドル円もしっかりとした展開が続き、午後に113.41円まで上値を伸ばしている。



NZドル/ドルは朝の0.5822ドルから0.5864ドルまで急騰。その後0.5840ドル台まで調整する場面もあったが、午後に0.5860ドル台を付けるなど基本的にはしっかり。対円では93.05円から93.70円台まで急騰した後、午後の円安局面で93.82円を付けた。



豪州

06/16 13:30 中銀政策金利 （6月） 予想 4.35% 前回 4.35%

06/17 09:30 Westpac先行指数 （5月） 前回 0.04% （前月比）



ＮＺ

06/17 07:45 経常収支 （2026年 第1四半期） 予想 -9.67億NZドル 前回 -59.84億NZドル

06/18 07:45 実質ＧＤＰ （2026年 第1四半期） 予想 0.8% 前回 0.2% （前期比）

06/18 07:45 実質ＧＤＰ （2026年 第1四半期） 予想 1.0% 前回 1.3% （前年比）

06/19 07:45 貿易収支 （5月） 前回 19.2億NZドル

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