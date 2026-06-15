テクニカルポイント ユーロドル、反発し一目均衡表の雲を試す テクニカルポイント ユーロドル、反発し一目均衡表の雲を試す

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テクニカルポイント ユーロドル、反発し一目均衡表の雲を試す



1.1702 一目均衡表・雲（上限）

1.1689 エンベロープ1%上限（10日間）

1.1686 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

1.1685 100日移動平均

1.1677 200日移動平均

1.1648 一目均衡表・基準線

1.1630 一目均衡表・雲（下限）

1.1614 現値

1.1604 21日移動平均

1.1573 10日移動平均

1.1573 一目均衡表・転換線

1.1522 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

1.1458 エンベロープ1%下限（10日間）



ユーロドルは6月に入ってから1.1500の心理的水準の下抜けを試すも、２度にわたって失敗している。足元では10+21日線を上抜けており、次のレジスタンスとして一目均衡表の雲下限1.1630を目指す動きとなっている。RSI（14日）は49.2に上昇しており、ほぼ中立状態を示している。

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