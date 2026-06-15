国歌で実感「本当に来たな」初戦W杯デビューの21歳FW塩貝健人「次は勝たせる番」
[6.14 W杯F組第1節 日本 2-2 オランダ ダラス]
急台頭した期待の若武者がW杯デビューのチャンスを掴んだ。日本代表FW塩貝健人(ボルフスブルク)は今年3月に初招集され、代表キャップ1試合でW杯メンバー入り。5月末のアイスランド戦での途中出場を経て、今大会のキャンプ中もアピールを続けると、初戦オランダ戦では1点ビハインドの後半38分から投入された。
A代表通算3試合目がW杯。試合前から燃えていた。「国歌を聴いた時に『本当に来たな』という気持ちになったし、特別な気持ちになった。出る時も負けている状況で、この流れを変えてやるという気持ちで入った」。スコアは1-2。右サイドからのクロス攻撃を主体に攻めるなか、積極的にゴール前に走り込んでいった。
勝負を決めたのは元チームメートだった。後半44分、MF伊東純也の右CKがマイナス方向に入ると、ヘディングで合わせたのは今年1月までNECナイメヘンでチームメートだったFW小川航基。強烈なヘディングシュートがMF鎌田大地をかすめてゴールに入ったため、小川についた記録はアシストだったが、勝ち点1をたぐり寄せる大仕事だった。
塩貝は「厳しい状況でチームを救ってくれたと思うし、ほとんど航基くんのゴールだと思う。航基くんがあれをできることは知っていたし、チームとして武器になる」と先輩の活躍に刺激を受けた様子。21歳でのW杯デビューにも満足せず、「出るだけじゃなくて次は勝たせる番だと思うので準備していければ」と決意新たに20日のチュニジア戦を見据えていた。
(取材・文 竹内達也)
急台頭した期待の若武者がW杯デビューのチャンスを掴んだ。日本代表FW塩貝健人(ボルフスブルク)は今年3月に初招集され、代表キャップ1試合でW杯メンバー入り。5月末のアイスランド戦での途中出場を経て、今大会のキャンプ中もアピールを続けると、初戦オランダ戦では1点ビハインドの後半38分から投入された。
A代表通算3試合目がW杯。試合前から燃えていた。「国歌を聴いた時に『本当に来たな』という気持ちになったし、特別な気持ちになった。出る時も負けている状況で、この流れを変えてやるという気持ちで入った」。スコアは1-2。右サイドからのクロス攻撃を主体に攻めるなか、積極的にゴール前に走り込んでいった。
塩貝は「厳しい状況でチームを救ってくれたと思うし、ほとんど航基くんのゴールだと思う。航基くんがあれをできることは知っていたし、チームとして武器になる」と先輩の活躍に刺激を受けた様子。21歳でのW杯デビューにも満足せず、「出るだけじゃなくて次は勝たせる番だと思うので準備していければ」と決意新たに20日のチュニジア戦を見据えていた。
(取材・文 竹内達也)