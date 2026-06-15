「あの失点はもったいなかった」渡辺剛はファン・ダイク弾に悔い…攻撃参加からの決定機は「いい経験になった」

「あの失点はもったいなかった」渡辺剛はファン・ダイク弾に悔い…攻撃参加からの決定機は「いい経験になった」