ジェネレーションパス<3195.T>が後場終盤になって上げ幅を拡大している。午後３時ごろに発表した４月中間期連結決算が、売上高９６億５５００万円（前年同期比１５．８％増）、営業利益１億５３００万円（同９２．８％増）と大幅増益となったことが好感されている。



商品企画関連事業で、中国子会社が製造するリカバリーウェアの販売が急拡大してきていることに加えて、機能性繊維を活用した寝装品及びアパレル関連商品の受注が堅調に推移していること、更にベトナム子会社での受注及び納品が堅調に推移したことが業績を牽引した。なお、純利益は前年同期に為替差益を計上した反動で１億１９００万円（同２．０％減）となった。



２６年１０月期通期業績予想は、売上高１８６億円（前期比１２．４％増）、営業利益２億５０００万円（同２．２倍）、純利益１億８０００万円（同１１．５％増）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS