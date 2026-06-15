アステリア<3853.T>は急落。同社はデータ連携ツールを主力とするシステム開発会社だが、投資事業として米スペースＸ＜SPCX＞に出資していることで知られる。スペースＸのＩＰＯに向けた動きを刺激材料に先月半ばごろに株価を動意づかせたが、上昇一巡後は思惑買いの反動で一転して下落基調に。前週末１２日に同企業が米ナスダック市場へのＩＰＯを果たしたことで、イベント通過による材料出尽くし感から株価の下落基調に拍車がかかったようだ。



なお、会社側はきょう寄り前、スペースＸ上場に伴う影響について適時開示を発表。投資有価証券の評価損益など連結業績への影響は「現在精査中」とした。同社は２２年３月期第４四半期からスペースＸに出資している。今月９日にはスペースＸ株の一部売却に伴い、約４億円の売却益を計上することを明らかにした。



出所：MINKABU PRESS