１５日の債券市場で、先物中心限月９月限は大幅続伸。米国とイランが和平の枠組みで一致したことが明らかとなり、米原油先物が急落したことからインフレ圧力への警戒感が後退した。



トランプ米大統領は日本時間１５日早朝、自身のＳＮＳに「イランとの合意が完了した」と投稿。トランプ氏はイランが数カ月にわたって事実上封鎖してきたホルムズ海峡が１９日に再開されるとし、イランの港湾に対する米国の封鎖も解除するよう命じたことを明らかにした。原油供給の停滞が改善するとの見方から時間外取引の米原油先物相場が下落し、原油高を通じた国内物価の上振れ懸念が和らぐなか債券先物に買いが先行。時間外取引で米長期金利が低下したことも支援材料となり、午前１０時２０分すぎには１２８円４２銭をつける場面があった。ただ、米イランの合意は１９日にスイスで正式署名される予定とあって一段の上値追いには慎重姿勢。また、１５～１６日の日銀金融政策決定会合や、１６～１７日の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）を控えていることが買いの勢いを鈍らせた面もあった。



先物９月限の終値は、前週末比４６銭高の１２８円２６銭となった。一方、現物債市場で１０年債の利回りは一時２．５６５％に低下し、午後３時の時点では前週末に比べて０．０６０％低い２．５７５％で推移している。



出所：MINKABU PRESS