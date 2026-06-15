富士フイルム株式会社は6月15日（月）、同社のレンズ一体型デジタルカメラ「FUJIFILM GFX100RF」について、一般社団法人日本写真学会が主催する2026年度日本写真学会 学会賞の「技術賞」を受賞したと発表した。

日本写真学会「技術賞」は、写真および関連する分野において、技術的に顕著な業績を挙げた会員に対して贈られる賞。

対象となった「FUJIFILM GFX100RF」は、35mm判の約1.7倍の面積を持つ対角55mm（43.8×32.9mm）のラージフォーマットセンサーを搭載した「GFXシリーズ」初のレンズ一体型デジタルカメラ。発売は2025年4月。

今回の受賞では、同機が提供する高品位な画質や優れた機動性により、これまで以上に多くのユーザーが多様なシーンでラージフォーマットの撮影を楽しめるようになった点が評価されたとしている。