目黒蓮がバイクにまたがる貴重な姿に反響！「スタイルの良さが隠しきれてない」「有り余る脚の長さ」福田雄一監督が公開した大掛かりな撮影風景に驚きの声

【写真】目黒蓮『SAKAMOTO DAYS』撮影風景／特殊メイクを施した“ふくよか”な姿／舞台裏ショット＆撮影裏話

福田雄一監督が自身のXで、映画『SAKAMOTO DAYS』の目黒蓮（Snow Man）の撮影風景を公開し、注目を集めている。

■福田雄一監督がバイクシーンの裏側を公開

福田監督は「まだまだ続くぞ!! SAKAMOTO DAYS!!」とコメントし、撮影現場の写真を投稿した。

公開された写真には、グリーンバックのスタジオ内でワイヤーにつるされたバイクに乗る目黒の姿が収められている。“ふくよか”特殊メイクで黒のTシャツに赤いパンツ、サンダルを合わせたラフなスタイルで、撮影に臨む様子が印象的だ。

また、写真の端には赤いヘルメットをかぶった高橋文哉の姿も写っている。

福田監督は、「このシーン、ほんと一瞬ですけど、本当にバイクをワイヤーで吊って、目黒くんと文哉くんに乗ってもらって撮ってます」と説明。さらに、「短いカットのわりにとても手がかかって成功率が低いと言われたんですけど、原作のこのカットがめっちゃカッコいいし、ザッツSAKAMOTO DAYSだと思ったので強行しました」と、撮影へのこだわりを明かした。

ファンからは「こんなふうに撮ってたんだ」「太坂本でもわかる目黒くんの姿勢の良さと有り余る脚の長さ」「スタイルの良さが隠しきれてない」「こだわりがすごい！」「シルエットが愛おしい」「貴重すぎる」などの声が寄せられている。