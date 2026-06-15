ｔｒｉｐｌａ <5136> [東証Ｇ] が6月15日大引け後(15:30)に決算を発表。26年10月期第2四半期累計(25年11月-26年4月)の連結経常利益は前年同期比99.6％増の5.3億円に拡大し、従来予想の4億円を上回って着地。

併せて、通期の同利益を従来予想の8.1億円→9.2億円(前期は5.8億円)に14.0％上方修正し、増益率が39.5％増→59.0％増に拡大し、従来の5期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。



会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した5-10月期(下期)の連結経常利益は前年同期比24.2％増の3.9億円に伸びる計算になる。



直近3ヵ月の実績である2-4月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比2.5倍の2.9億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の19.4％→29.7％に急上昇した。



株探ニュース